Guardiani della Galassia Holiday Special, colpo di scena queer nello speciale natalizio Marvel

In attesa che a maggio tornino al cinema con il 3° capitolo, oggi lanciato dal primo trailer ufficiale, i Guardiani della Galassia sono sbarcati su Disney+ con uno speciale natalizio di 44 minuti che vede Drax e Mantis fare rotta sulla Terra, in cerca del regalo perfetto per Peter Quill AKA Star-Lord, interpretato da Chris Pratt.

Dave Bautista e Pom Klementieff piombano a Los Angeles alla disperata ricerca di Kevin Bacon e si ritrovano in un bar gay, dove nessuno li guarda con chissà quale sorpresa, nonostante Mantis sia dotata di antenne e Drax sia una montagna di muscoli. D’altronde dove essere ben accolti sempre e comunque, chiunque tu sia, se non in un locale LGBT? A fare gli onori di casa un barista sufficientemente scorbutico, fino a quando Drax non viene avvicinato da un ragazzo che gli chiede di ballare. Drax rifiuta le danze ma non altri drink, mentre Mantis se la spassa sulla pista da ballo.

I fan Marvel sono impazziti dinanzi al distruttore alieno interpretato da Bautista che beve tequila insieme ad un anziano Babbo Natale gay, considerando le tante e recenti accuse di queerbaiting rivolte allo studios. In Black Panther: Wakanda Forever l’annunciata storia tra queer si limita a due secondi su 160 minuti, con un singolo bacio sulla fronte tra Aneka (Michaela Coel) e Ayo (Florence Kasumba), così come non poche critiche aveva ricevuto il rapidissimo coming out come bisessuale di Valchiria in Thor 4 e il rapporto omogenitoriale di Phastos iinn Eternals. Lo stesso Chris Pratt, divo dei Guardiani della Galassia, è stato accusato di frequentare regolarmente la celebre chiesa omotransfobica Hillsong e di seguire account omotransfobici su Twitter.

Guardiani della Galassia Volume 3 uscirà il 3 maggio nei cinema d’Italia. A seguire il primo trailer italiano.

