“Hanno FIFA dei Gay”, a Torino Ronaldo bacia Henry per denunciare l’omotransfobia dei mondiali in Qatar

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Andrea Villa ha colpito ancora. Tra gli street artist più celebri e ammirati d’Italia, Villa ha realizzato un’opera contro i mondiali di calcio in Qatar, che partiranno domenica tra mille contestazioni.

Nella notte a Torino in Corso Fiume 2 e Corso Regina Margherita 76 è comparso un nuovo manifesto di Villa, in cui Cristiano Rolando bacia Thierry Henry, ex campione della Francia. “Hanno FIFA dei gay” il titolo dell’opera, che punta il dito non solo contro l’organizzazione qatariota bensì anche contro quella FIFA che ha scelleratamente assegnato un mondiale di calcio ad un Paese che calpesta quotidianamente i diritti.

“Ho voluto porre due principali problemi del mondo del calcio“, ha spiegato Villa a QuotidianoPiemontese. “Il primo è la questione LGBT e l’omofobia latente nell’ambiente calcistico. Ho rappresentato Mbappé e Ronaldo che si baciano, icone del calcio moderno in un mondo dove non vi sono calciatori di serie A dichiaratamente omosessuali (molto strano), e dove le donne nei programmi sportivi sono considerati oggetti senza cervello. In secondo luogo, sugli scandali del trattamento nei confronti della comunità LGBT nel Qatar, e nella libertà di espressione limitata anche nei confronti delle donne. Vergognoso come la Fifa abbia buttato al vento in maniera così plateale la propria immagine per il vile denaro ed interessi economici.”

Il calciatore rappresentato da Villa non è in realtà Kylian Mbappé, stella del Paris Saint Germain, bensì Thierry Henry, ex nazionale francese visto anche in Italia, con la maglia della Juventus. In Qatar l’omosessualità è ancora oggi considerata illegale, con pene che vanno dai 7 anni fino alla pena di morte. In questi giorni diverse nazionali di calcio si sono schierate contro l’omotransfobia, con una decina di capitani che scenderanno in campo con la fascia rainbow OneLove. La scorsa settimana l’ambasciatore del mondiale di calcio Khalid Salman ha definito l’omosessualità “un danno mentale”, suscitando sconcertate reazioni. Se in Germania un giornalista di SkySport ha fatto coming out in diretta tv, in Italia i tifosi della Lazio hanno incredibilmente espresso la loro solidarietà all’ambasciatore Salman.

© Riproduzione Riservata