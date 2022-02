Hunter Schafer di Euphoria a nudo su i-D: “Ci vuole coraggio a fare coming out se nasci in certi luoghi”

2 minuti di lettura

Se Zendaya è ieri sbarcata a Roma, la collega di set Hunter Schafer è da 24 ore a Milano per prendere parte alla Milano Fashion Week. La bravissima e bellissima 23enne, da tempo volto Prada, domina una delle cover del nuovo numero i-D, con intervista al suo interno ed elegante topless.

Attrice e modella, considerata tra le donne trans* più rivoluzionarie nel mondo della moda, Schafer è esplosa sul piccolo schermo grazie al ruolo di Jules Vaughn nell’acclamata serie televisiva HBO Euphoria. E pensare che lei mai aveva pensato ad un’eventuale carriera recitativa. Hunter voleva studiare design della moda alla Central Saint Martins. “La prima stagione è stata come un corso di recitazione intensivo”, ha ricordato al magazine. “Anche nell’episodio pilota, ricordo che tra una ripresa e l’altra ero tipo: ‘Oh mio Dio, è così fottutamente difficile. Non ho idea di cosa sto facendo.” Stavo veramente imparando a recitare mentre recitavo in una serie tv della HBO, che è una circostanza estrema in cui trovarsi. Penso di essere finalmente a un punto in cui sono tipo: “ok, mi piace, posso continuare a farlo”. C’è qualcosa di veramente speciale nel recitare. Non c’è niente di paragonabile nel campo dell’arte.”

Originaria di Raleigh, North Carolina, Schafer è balzata agli onori della cronaca nel 2017, quando si è costituita come querelante in una causa federale contro la transfobica legge sui bagni del suo Stato. A scuola, ha ricordato, camminava per i corridoi con le cuffie e la musica al massimo, fingendo di essere in un film.⁣ “Ci vuole coraggio a fare coming out e a crescere in luoghi considerati conservatori, con aspettative culturali tradizionali. Tipo, “ok, qui intorno nessumo mi assomiglia”. Oggi come oggi ho preso la consapevole decisione di presentarmi come voglio, e me la cavo, ed è tutto ciò che conta“.⁣

Scoperta su Instagram, ha improvvisamente iniziato a sfilare per Rick Owens, Miu Miu, Dior e Marc Jacobs. Poi è arrivato Sam Levinson con il suo Euphoria, che l’ha tramutata in star globale.

Con la seconda stagione della serie, attualmente ancora in onda, la storia d’amore tra la sua Jules e Rue (interpretata magnificamente da Zendaya) cambia radicalmente grazie all’arrivo di Elliot, interpretato da quel Dominic Fike che è realmente diventato il suo fidanzato, anche fuori dal set.

