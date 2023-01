I Maneskin replicano alle accuse di queerbaiting

0:00 Ascolta l'articolo

Al loro debutto sul suolo americano con Rush, ultimo disco, i Maneskin avrebbero venduto circa 15.000 copie, spopolando in streaming anche nel Regno Unito. Esplosi a livello globale dopo l’Eurovision del 2021, i vincitori di Sanremo 2020 sono stati accusati di queerbaiting, anche dopo il matrimonio promozionale della scorsa settimana in cui tutti hanno limonato con tutti.

Se il batterista Ethan Torchio e la bassista Victoria De Angelis si identificano come queer, il cantante Damiano David e il chitarrista Thomas Raggi sono dichiaratamente eterosessuali. Intervistati dal The Guardian, i Maneskin hanno replicato alle accuse di queerbaiting, ovvero quella tecnica di marketing in cui gli artisti alludono a storie d’amore tra persone dello stesso sesso o altre rappresentazioni LGBTQ solo e soltanto per strizzare d’occhio alla comunità LGBTQI+ senza però realmente includerla all’interno di una certa narrativa.

“Ci sono alcuni casi in cui succede, ma a volte le accuse sono così estreme”, ha risposto De Angelis. “È stupido per le persone queer, che dovrebbero combattere questi stereotipi, etichettare il tutto come queerbaiting e creare più odio. Il fatto che Raggi e David siano etero non significa che non possano truccarsi. O indossare i tacchi”.

Ancor più netto Damiano David. “Tutto ciò che facciamo io e Thomas è sempre filtrato da due persone che sono dichiaratamente queer. Ovviamente non sperimentiamo le stesse cose, ma viviamo ogni giorno a stretto contatto con le persone della comunità”.

I Måneskin sono da sempre dichiaratamente feroci alleati LGBTQ+. Proprio Damiano e Thomas si sono scambiati un bacio durante un concerto in Polonia, contro l’omotransfobia istituzionale del Paese. “Pensiamo che tutti dovrebbero essere autorizzati a farlo senza alcun timore“, disse all’epoca il cantante tra gli applausi dei presenti. “Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi cazzo vogliono essere. Grazie Polonia! L’amore non è mai sbagliato”

La band, nominata ai Grammy, ha recentemente vinto l’American Music Awar” come “Favorite Rock Song” per la loro cover di “Beggin'”. Tra 2 settimane torneranno all’Ariston come super ospiti di Sanremo 2023.

© Riproduzione Riservata