“In Silenzio”, primo trailer dalla nuova serie con Arón Piper e Manu Rios

Abbandonato Elite, dove hanno interpretato i personaggi di Ander e Patrick, Arón Piper e Manu Rios sono pronti a ritrovarsi in una nuova serie Netflix, In Silenzio il titolo italiano, oggi lanciata dalle primissime immagini, dal primo trailer ufficiale e in uscita a maggio.

Piper interpreta Sergio Ciscar, che esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l’incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.

Nel cast della serie, creata da Aitor Gabilondo, anche Almudena Amor, Cristina Kovani, Aitor Luna, Aria Bedmar, Ramiro Blas, Cristina Kovani e Mikel Losada.

Manu Rios, lanciatissimo, ha recentemente salutato il suo Patrick Blanco in Elite, dopo aver girato la sesta e sua ultima stagione, mentre a maggio sarà a Cannes con Strange Way of Life di Pedro Almodovar. Piper, che è stato Ander Muñoz in Elite per 3 stagioni, sarà invece presto nell’action Sayen e nel poliziesco Fatum.

