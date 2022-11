Jacob Caswell vince la categoria non-binary della Maratona di New York e fa la storia

2 min. di lettura

Nel fine settimana si è tenuta la più celebre e fascinosa maratona al mondo, quella di New York, arrivata alla sua 51esima edizione, vinta dal keniano Chebet, seguito dell’etiope Kitata e dall’olandese Nageeye, con l’italiano Daniele Meucci ottavo al traguardo.

Chi ha fatto la storia della maratona è invece Jacob Caswell, che ha conquistato la divisione non-binaria di questa edizione, diventando così il/la primə atleta non binario a guadagnare il primo premio in denaro. Perché mai fino ad oggi nella storia della World Major Marathon i vincitori della categoria non-binary avevano ricevuto riconoscimenti in denaro. Caswell, residente a New York, ha corso le 26,2 miglia della maratona in 2:45:12, tagliando il traguardo per primo.

La NYC Marathon ha aggiunto la sua divisione non binaria nel 2021. Un anno fa si iscrissero in 16. Quest’anno il numero di partecipanti ha superato i 60. Cinque delle sei gare della World Marathon Majors hanno finalmente abbracciato divisioni non binarie, ma nessuna aveva mai offerto premi in denaro ai vincitori. Fino alla maratona di New York.

I New York Road Runners, organizzazione no-profit la cui missione è quella di ispirare le persone attraverso la corsa, hanno infranto un muro. In totale, i New York Road Runners hanno assegnato $ 15.000 ai primi cinque corridori non binari, con $ 5.000 andati al primo posto di Jacob Caswell.

La Stonewall Inn Gives Back Initiative ha per la prima volta assegnato la designazione ufficiale di “spazio sicuro” alla maratona newyorkese di quest’anno. “Penso che ci sia ancora un po’ di omofobia che probabilmente esiste nello sport“, ha detto al New York Times Stacy Lentz, amministratrice delegata di Stonewall Inn Gives Back. “E dobbiamo assicurarci che sia un luogo sicuro, accogliente e inclusivo per tutti, e penso che la maratona di New York City stia dando l’esempio“.

“Ho corso la prima parte un po’ più velocemente di quanto avrei dovuto“, ha confessato a Runner’s World Caswell, che sta studiando alla Columbia University per ricevere un Master in Epidemiologia delle malattie infettive. Dietro Jacob è arrivato l’atleta vincitore dell’anno scorso, Zackary Harris, seguiti dai nuovi arrivati ​​Justin Solle, Nick Dill ed Erin Anthony.

