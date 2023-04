Josh O’Connor e Paul Mescal innamorati, ecco quando verrà girato The History Of Sound

0:00 Ascolta l'articolo

Fresco di nomination agli Oscar grazie ad Aftersun e di vittoria agli Olivier Award 2023, Paul Mescal è forse l’attore britannico più richiesto del momento.

Il 27enne Paul, esploso in tv grazie alla splendida serie Normal People, sarà il protagonista del sequel de Il Gladiatore, ancora una volta diretto da Russell Crowe. Mescal sarà il giovane Lucio, nipote dell’imperatore Commodo, nel sequel del film che nel 2001 vinse cinque premi Oscar.

Poco dopo, come scritto da Deadline, Paul potrà concentrarsi su The History of Sound, adattamento dell’omonimo romanzo di Ben Shattuck, vincitore del Premio Pushcart. Il film viene descritto come una “storia d’amore universale” che sarà diretta da Oliver Hermanus, vincitore della Queer Palm nel 2011 per Beauty e nel 2019 in gara per il Queer Lion a Venezia con Moffie, con Josh O’Connor di La Terra di Dio al fianco di Mescal.

La storia segue due giovani uomini, Lionel (Mescal) e David (Josh O’Connor), che durante la prima guerra mondiale registrano le vite e le voci dei propri connazionali. Innamorandosi l’uno dell’altro. Le riprese di The History of Sound non inizieranno quindi prima del 2024.

“Mescal ha costruito i suoi bicipiti per mesi in preparazione del sequel de Il Gladiatore“, ha spifferato una fonte. “Successivamente, dovrà abbandonare rapidamente quella costruzione muscolare per girare questo dramma sulla prima guerra mondiale. Apparentemente il ruolo richiede più cervello che muscoli“.

“Mi sono innamorato all’istante del bellissimo racconto di Ben Shattuck e sapevo che dovevo essere coinvolto nel suo adattamento sullo schermo“, ha detto Hermanus. “Paul e Josh sono due degli attori più promettenti della loro generazione, che condivideranno con noi performance profondamente piene di sentimento. Questa è una storia d’amore inaspettata che ha bisogno di essere raccontata: è un viaggio attraverso la vita dell’America, attraverso il XX secolo e le tradizioni della musica popolare americana, tutto visto attraverso il legame tra due uomini immersi nella storia del suono. Questa storia innegabilmente potente risuonerà sicuramente con il pubblico di tutto il mondo“.

© Riproduzione Riservata