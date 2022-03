Grandiosa Kristen Stewart: “Finché non lo dici non hai davvero fatto coming out”

2 min. di lettura

Kristen Stewart non avrà vinto l’Oscar 2022 come Miglior Attrice, ma ha vinto sicuramente nei nostri cuori.

Noncurante, autoironica, e orgogliosamente queer –sul red carpet l’abbiamo vista in compagnia della fidanzata Dyan Meyer – poco dopo la cerimonia Stewart ha parlato della propria bisessualità e del difficile rapporto con i riflettori: “Era confusionaria per alcune persone” ha detto a The Mirror: “Stavo bene, lo sono stata per così tanto tempo e non sono cambiata quando ho cominciato ad uscire con altre persone. Finché non usi le parole, perché le parole contano, e finché non lo dici non hai davvero fatto coming out“.

Per molto tempo Stewart ha preferito non dare etichette alla sua sessualità o dichiararsi pubblicamente, pur continuando a frequentare sia uomini che donne: “In quanto attrice, vuoi mostrare te stessa. Ma non voglio che i dettagli della mia vita privata vengano disgustosamente consumati e mercificati” per poi concludere: “Ma allo stesso tempo, non voglio nascondere nulla“.

Pur senza etichette, già nel 2019 Stewart si era esposta sulla sfida di essere una donna queer nell’industria cinematografica, e come più volte le è stato chiesto di non esporsi: “Mi hanno detto espressamente che se non avessi preso per mano la mia fidanzata in pubblico, avrei recitato in un film Marvel” dichiarò a Harper’s Bazaar, aggiungendo: “Non voglio lavorare con gente così“.

L’attrice ha anche parlato dell’interpretazione in Spencer, che l’è valsa la prima nomination agli Oscar della sua carriera, e su come indossare i panni di Lady Diana l’abbia fatta sentire “potente”: “Ho sentito questo potere. Mi sono sentita più alta interpretandola. Anche se era tutto inventato e basato su mie convinzioni, la sua vita mi ha aiutato a sentirmi così. Ed è stato bello.“

