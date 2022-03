Oscar 2022: Kristen Stewart bacia la fidanzata Dylan Meyer sul red carpet

< 1 min. di lettura

L’arrivo della protagonista di Spencer era uno dei momenti più attesi di questi Oscar 2022. Kristen Stewart, nominata come best actress sta vivendo un momento d’oro nella sua carriera. Purtroppo non si è aggiudicata la statuetta, andata nelle mani di Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye. Stewart è un vero camaleonte sul red carpet, è capace di indossare abiti see-through e poi t-shirt tagliate, oppure stupire tutti con abiti lunghi con quelle vibes da Twilight.

Per la sua grande notte Kristen Stewart – in total look Chanel – si è fatta accompagnare dalla sua fidanzata, Dylan Meyer. Un’occasione assai rara, infatti la coppia evita i riflettori ma quando scelgono di esserci lo fanno in grande stile. E così, Dylan e Kristen si sono baciate davanti a un muro di fotografi. Dopo due anni di fidanzamento, le due hanno annunciato il loro engagement ufficiale lo scorso novembre e durante un’intervista al The Howard Stern Show Kristen Stewart ha dichiarato: “Mi voglio sposare, sì, ci sposeremo! Volevo la proposta, la volevo disperatamente e lei ci è riuscita. Sì, ci sposeremo!”. E i rumors dicono che succederà quest’anno.

