Quasi l’80% delle persone trans è più felice dopo la transizione

Un recente sondaggio condotto dal Washington Post e dalla Kaiser Family Foundation (KFF) ha rilevato che la maggior parte degli adulti che hanno effettuato la transizione si definisce più soddisfatta della vita, più felice.

La ricerca è stata condotta tra più di 500 adulti trans, con domande relative alla loro infanzia, alla famiglia e ad altre esperienze. Uno sbalorditivo 78% degli intervistati ha affermato che vivere con un genere diverso da quello assegnato alla nascita ha aumentato la loro soddisfazione di vita. “Vivere non fa più male”, ha detto al Post TC Caldwell, persona nera non binaria di 37 anni. “È bello respirare ed essere me stesso.”

Più di quattro adulti su 10 hanno affermato di essere “molto più” soddisfatti dopo la transizione. Tre persone intervistate su 10 hanno fatto coming out come persone trans prima dei 18 anni. Un terzo (32%) dei partecipanti alla ricerca si è dichiarato trans tra i 18 e i 25 anni, mentre solo il 12% degli adulti trans ha scelto di non dirlo a nessuno.

La ricerca ha anche rivelato che gli adulti trans hanno maggiori probabilità di aver vissuto un’infanzia poco felice, mentre i tassi complessivi di soddisfazione della vita tra gli adulti trans sono inferiori rispetto alla popolazione generale. Molti dei partecipanti trans hanno affermato che tutto ciò è dovuto principalmente alla discriminazione.

Ben il 25% degli adulti trans ha subito aggressioni fisiche a causa della propria identità di genere, con annesse molestie quotidiane in moltissimi casi. Un adulto trans su quattro ha riferito di essere stato aggredito fisicamente a causa della propria identità di genere. Più di sei su 10 (64%) hanno affermato di essere stati attaccati verbalmente solo per aver vissuto il proprio io.

La ricerca ha rilevato che la maggior parte degli adulti trans (62%) si identifica come non binaria, mentre il 33% si identifica come uomo o donna trans.

Secondo il Washington Post, questo sondaggio è stato il più grande sondaggio non governativo sugli adulti transgender statunitensi basato su metodi di campionamento casuale.

