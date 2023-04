La Sirenetta, Melissa McCarthy omaggia le origini drag di Ursula

0:00 Ascolta l'articolo

Manca poco più di un mese all’arrivo del live action di La Sirenetta.

Se scegliere Halle Bailey come protagonista sta creando tante (inutili) lamentele, molti fan speravano che ad interpretare Ursula ci fosse una star del mondo drag, in onore del personaggio originale liberamente ispirato all’indimenticabile drag queen Divine, musa di John Waters deceduta ad un anno dall’uscita del film, nel 1988.

Al contrario, il ruolo è ricaduto sull’attrice Melissa McCarthy che, tuttavia, spera di non deludere le aspettative.

In un’intervista con Entertaiment Weekly l’attrice di Nine Perfect Strangers e Le Amiche della Sposa ha detto che il suo omaggio al mondo drag è molto più profondo di quanto sembra: “C’è una drag queen che vive dentro di me. Sono sempre sulla punto di viverla appieno” ha detto alla rivista.

McCarthy nel 2014 ha rivelato a Rolling Stone di aver esordito nel mondo drag all’età di vent’anni, nei panni della performer Miss Y. Questo Marzo l’attrice si è anche schierata contro quelle leggi che considerebbero le drag queen ‘pericolose’ per i più piccoli, condividendo su Instagram un post con tutti gli attori uomini che hanno recitato en travesti – da Robin Williams in Mrs Doubtfire a Tony Curtis e Jack Lemmon in A Qualcuno Piace Caldo e Dustin Hoffman in Totsie– commentando: “Siete stati intrattenuti dalle drag per tutta la vostra vita. Non fingete sia un problema ora.”.

L’attrice ha rivelato che nel live-action Ursula sarà la sorella di Re Tritone (interpretato da Javier Bardem) e zia ‘cattiva’ di Ariel, con un background e dei moventi molto più chiari rispetto la versione animata del 1994: “È l’antagonista, ma è al limite” spiega l’attrice “È stata messa in questa tana. Come se si fosse bevuta troppi Martini da sola. I suoi unici amici sono anguille”.

McCarthy spiega di aver fatto il possibile per rendere la sua Ursula piena di ‘umorismo, tristezza, e nervosismo”, concludendo: “É francamente tutto quello che voglio in una drag queen”.

La stessa attrice promette che sarà molto di più della storia di una ‘sirena che rinuncia a sé stessa per un uomo’. Recentemente anche il compositore Alan Menken ha dichiarato di aver cambiato i testi originali, riadattandoli alla sensibilità del pubblico odierno.

