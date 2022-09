Tutti pensano sia Lady Gaga, compresa la security, ma è una drag queen al Chromatica Ball Tour – il video è virale

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Il Chromatica Ball Tour di Lady Gaga è ufficialmente finito pochi giorni fa a Miami, con la popstar costretta ad interrompere lo show a metà esibizione a causa di una violenta tempesta, con un fulmine caduto poco vicino l’impianto. Sul posto c’era anche Penelopy Jean, drag queen brasiliana da anni ‘sosia’ di miss. Germanotta. Talmente uguale all’originale dall’aver creato non poco trambusto a Miami.

I seguaci della popstar l’hanno infatti scambiata per Lady Gaga, tanto da non riuscire a farla uscire dall’arena. Travolta da fan urlanti, Penelopy Jean è stata soccorsa dalla sicurezza, a sua volta convinta di avere a che fare con la vera Germanotta, evidentemente bisognosa d’aiuto.

“Sono una drag queen! Sono una drag queen!”, ha urlato più e più volte Penelope per riuscire a farsi spazio nella calca, suscitando lo stupore di una guardia del corpo. Persino il bodyguard era infatti caduto nel tranello della clamorosa somiglianza, con tanto di “holy sh*t” a lei rivolto presto diventato virale. Il volto dell’uomo, sbigottito dinanzi alla drag, ha spopolato sui social, con gli account di Penelopy Jean decollati in termini di follower.

Costretta ad interrompere il concerto per motivi di sicurezza, la vera Lady Gaga si è scusata con i fan accorsi a Miami, piangendo per l’inatteso stop: “Mi dispiace che non siamo riusciti a fare l’epica performance di ‘Rain On Me’ sotto la pioggia, ma quello che vale di più per me è la vita”. “Non so cosa farei se succedesse qualcosa a qualcuno del pubblico o a qualsiasi membro della mia crew, della mia band, dei miei ballerini”.

Gaga potrà ora concentrarsi quasi esclusivamente sull’imminente ritorno sul set per girare Joker 2, in cui avrà un ruolo centrale nei panni di Harley Quinn.

© Riproduzione Riservata