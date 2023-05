Mattia Zenzola vince Amici 22: le primissime reazioni a caldo sui social

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo due anni di sacrifici e tenacia il ballerino di danze latino americane Mattia Zenzola si è accaparrato la vittoria di Amici 22, aggiudicandosi di fatto il montepremi finale dal valore di centocinquanta mila euro in gettoni d’oro.

Classe 2004, l’allievo seguito da Raimondo Todaro è riuscito a battere alla sfida finale la ballerina Isobel e la cantautrice Angelina Mango.

Per lui durante la finale sono arrivate due sorprese molto importanti: l’inimitabile Roberto Bolle lo ha invitato ad esibirsi a settembre in piazza Duomo a Milano all’evento On Dance mentre l’unica compagnia al mondo di ballo latino americano e danze standard in tour a livello internazionale lo ha invitato a prendere parte allo show Burn the floor – Be brave. No Boundaries.

Le sorprese per Mattia, però, non finiscono mai: il ballerino, infatti, a luglio 2023 parteciperà anche al gran galà della danza Carla Fracci Mon Amour.

Insomma, un vero e proprio successo per Zenzola che dopo aver preso parte ad Amici 21 e aver dovuto abbandonare la gara ad un passo dal Serale per via di un infortunio, quest’anno è riuscito a superare sé stesso e grazie alla propria determinazione a raggiungere la finalissima del talent show di Canale 5 e ad aggiudicarsi la vittoria.

