Militanti di La Manif Pour Tous aggrediscono coppia gay dopo un bacio di protesta

Sabato scorso, l’associazione La Manif Pour Tous ha manifestato davanti il Ministero della Giustizia a Parigi, per protestare contro una legge che legalizzerebbe la maternità surrogata, l’inseminazione artificiale e la fecondazione in vitro anche per le coppie dello stesso sesso. Le pratiche, ad oggi, sono autorizzate solamente per coppie formate da persone di sesso diverso.

L’associazione anti-LGBT ha quindi tenuto questa manifestazione contro la legge in esame. Ma tra i manifestanti, si erano intrufolati anche due uomini gay, Alexandre e il suo partner Richard. Come gesto di sfida, la coppia LGBT si è scambiata un bacio, davanti al palco. La scena, ripresa da un terza persona presente assieme ai due ragazzi per documentare la loro protesta, ha ripreso anche il violento attacco che i membri di La Manif Pour Tous hanno riservato a Alexandre e Richard.

Subito dopo il bacio, i due ragazzi sono stati sbattuti a terra, e un uomo di La Manif Pour Tous ha tentato di strangolare Alexandre, il quale è riuscito a liberarsi colpendo con un pungo al volto il suo aggressore. Subito dopo, è arrivata la Polizia che ha allontanato i membri dell’associazione, scortando i due ragazzi fuori dal raduno. Stessa cosa anche per una coppia di ragazze, che hanno imitato la coppia gay scambiandosi un bacio durante quella stessa giornata. Anche loro sono state allontanate, ma non sono state aggredite.

Scambio di accuse tra La Manif Pour Tous e coppia gay

Dopo la rissa, l’associazione ha cercato di discolparsi. Il servizio di sicurezza dell’associazione ha spiegato che Alexandre e Richard volevano salire sul palco, e sono intervenuti per evitarlo.

Non è stato il bacio a porre il problema. Prima di baciarsi, hanno provato a saltare sul podio. La polizia è intervenuta solo perché hanno cercato di salire sul podio e poi è intervenuta la polizia.

Ma purtroppo per la nota associazione conservatrice, i video della rissa mostrano solamente i due ragazzi che si scambiano un bacio, senza tentare di salire sul palco, e venire attaccati subito dopo. Alexandre, in sua difesa, ha dichiarato:

Quello che dice la prefettura è falso. Due uomini che si baciano in uno spazio pubblico non è una contro-dimostrazione, non chiederemo alla Prefettura l’autorizzazione per baciarsi!

Decisivo per capire come sono andati i fatti, sarà il video del reporter Olivier Corsan, che era presente per documentare la manifestazione. Ha infatti ripreso l’evolversi della situazione, realizzando un video con le varie foto scattate in quel momento.

Cover: profilo Instagram di Olivier Corsan