Miss Universo Filippine Michelle Dee fa coming out come bisessuale: “Sono attratta da ogni forma di bellezza”

28 anni, Michelle Daniela Marquez Dee è un’attrice, modella, presentatrice televisiva, conduttrice di talk show nonché Miss Universo Filippine 2023, chiamata a rappresentare il proprio Paese al concorso Miss Universo 2023 che si terrà a El Salvador. Ebbene Michelle ha fatto coming out dalle pagine di Mega, dichiarandosi bisessuale.

“Mi identifico decisamente come bisessuale. Mi identifico così da quando ho memoria. Sono attratta da tutte le forme di bellezza, tutte le forme e le dimensioni“.

Dee ha aggiunto che crescendo non ha mai sentito il bisogno di “fare coming out“, perché i suoi genitori hanno coltivato un ambiente favorevole e incoraggiante. “Stavo ricevendo feedback positivi semplicemente essendo me stessa. Non ho mai dovuto identificarmi. Non ho mai dovuto dichiararmi. Non mi sono mai veramente confrontata a riguardo con i miei genitori. Quando conosco qualcuno, la prima cosa che dico a quella persona è ‘Okay, togliamoci di mezzo il dente’. Così puoi poi decidere se vuoi uscire con me.”

Eppure anche Michelle si è sentita sotto pressione nel dover nascondere la propria identità, a causa dell’immagine pubblica dei propri genitori, ovvero l’uomo d’affari, il produttore cinematografico ed ex star di film action Frederick “Derek” Dee, e l’attrice, autrice, ex top model e reginetta di bellezza Melanie Marquez, Miss International 1979-

“Sentivo che, poiché avevo genitori di così alto profilo, dovevo conformarmi agli standard sociali. Ho capito la responsabilità di essere “figlia di”. Volevo assicurarmi di non danneggiare la reputazione di qualcun altro o dei miei genitori, nonostante il fatto che i miei genitori non mi avessero mai detto che era sbagliato.”

Ora che ha vinto Miss Universo Filippine, però, Dee ha deciso di dichiararsi pubblicamente, anche perché on line hanno iniziato a circolare sue vecchie foto subito etichettate come “mascoline”.

“Voglio uscire con questa storia perché so che quelle foto sono state diffuse con intenti maligni, per distrarmi, farmi credere che non sono degna della corona”. “Dovevo prendere il controllo di questa narrazione. Dobbiamo tutti renderci conto che abbiamo fatto tanta strada per lasciare che il nostro passato ci definisse: ancora una volta, quanti anni avevo? Era il 2014 ed è il 2023”.

Infine, Dee ha rivelato di non aver voluto fare coming out durante il concorso – cosa che le era stato suggerito di fare – perché la sua partecipazione era “molto più grande” della sua identità. “Non si tratta di me. Riguarda la causa per cui sto combattendo, sostenendo: la consapevolezza dell’autismo. Questo è il mio obiettivo principale. La mia identità non è ciò per cui voglio essere ricordata“.

