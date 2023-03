Movimento Identità Trans replica a Meloni: “Dichiarazioni pericolose mentre noi cerchiamo di tirare fuori la testa”

0:00 Ascolta l'articolo

Nella giormata di ieri la premier Giorgia Meloni ha attaccato a testa bassa le persone trans d’Italia e le famiglie omogenitoriali, parlando di “donne vittime dell’ideologia gender” e di “maschile e femminile radicati nei corpi” come “dato incontrovertibile”.

Dopo aver intervistato a caldo Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno, abbiamo voluto raccogliere un pensiero di Nicole De Leo, vicepresidente del MIT- Movimento Identità Trans.

“Non è nulla di nuovo, sappiamo di avere dei nemici che basano tutto ciò su una confusione di fondo”, ha confessato amaramente De Leo. “Ovvero imporre il proprio punto di vista ad altre persone. Noi non imponiamo nessun punto di vista con la nostra vita. Gli altri possono fare quello che vogliono e nel farlo non ledono la mia libertà. Anzi, ciò aggiunge una grande responsabilità e un grande senso di libertà alle nostre vite. Ma viviamo in una società che ha invertito i termini, abbiamo confuso la verità con il valore“, ha proseguito De Leo.

“Il valore si crea, mentre la verità si scopre. Imponiamo il valore che diamo alle cose agli altri, quando imponiamo il nostro punto di vista sugli altri facendole passare per verità bisogna stare molto attenti. Le dittature si creano in questo modo. La verità è che siamo tutti esseri umani e che viviamo in questa società per esprimere il meglio di noi stessə. C’è una fobia nei confronti delle persone trans. La loro pretesa è quella di distruggere, uccidere, ciò che fa paura. Pretendendo che le persone che fanno loro paura vadano a curarsi. La cosa assurda è che la fobia ce l’hanno loro ma dal dottore a curarci dovremmo andarci noi“.

“Stiamo in una società che viaggia al contrario, queste dichiarazioni le leggo con disprezzo ma non mi stupiscono, però sono pericolose in questo momento in cui noi tuttə stiamo cercando di tirare fuori la testa dichiarando che tutti gli uomini sono liberi, ma non come dicevano gli animali di George Orwell, in cui si sottolineava come gli animali sono tutti uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri“, ha concluso la vicepresidente del MIT.

Al fianco della comunità trans italiana si è subito schierato il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, che ha duramente criticato la premier Giorgia Meloni.

“Parole che rovinano la vita delle persone LGBTQIA+. Ancora una volta la Presidente Meloni parla senza sapere ciò che dice. Già nel 2021, durante una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia, dichiarò di non aver mai capito bene cosa significasse il termine gender a cui lei stessa si oppone: non a caso è da sempre una enorme fake news”, ha dichiarato il presidente Mario Colamarino. “Si continua a fare propaganda sulla pelle della comunità transgender, incuranti degli effetti negativi di disumanizzazione e percezione. Grave che questa operazione di disinformazione venga proprio dalla Presidente del Consiglio”.

Anche Vladimir Luxuria ha risposto alla premier, sottolineando via social come “sentirsi donna non è ideologia o capriccio, non è una minaccia. Il maschile/femminile non è solo nei corpi: siamo anche anima che è più importante della carne. Siamo natura e cultura in armonia. Il pericolo sociale è la transfobia di certa classe politica e delle pseudofemministe“.

© Riproduzione Riservata