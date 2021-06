Napoli Pride 2021, il 3 luglio tutti in piazza al grido “Jesce Sole”

< 1 minuto di lettura

L’Onda Pride 2021 prenderà ufficialmente forma questo weekend a Bergamo, per poi proseguire per tutto il mese di giugno, luglio, abbracciare agosto e settembre.

Napoli sarà in piazza il 3 luglio, con una parata che si muoverà da piazza Garibaldi a Piazza Municipio, nel rispetto delle normative anti-Covid. “Ci sarà anche Alessandro Zan, il cui Ddl intercetta una delle priorità a cui il mondo LGBT+ del sud Italia e dell’intero Paese guarda da tempo con attenzione“, ha annunciato a LaRepubblica Antonello Sannino, presidente del Comitato Arcigay Antinoo, tra gli organizzatori della manifestazione insieme ad ALFI Le maree e Associazione Trans Napoli. Presente anche il sindaco Luigi de Magistris, “che ha da sempre accompagnato le nostre manifestazioni“.

Per lo slogan della manifestazione si torna al 29 giugno del 1996, quando prese vita il primo storico Pride di Napoli, il primo nel sud Italia. “Jesce Sole” all’epoca, “Jesce Sole” oggi, come “nuova rivendicazione del nostro orgoglio, ma anche la diffusa volontà di tornare a vivere dopo le restrizioni che hanno segnato gli ultimi mesi, difficili per tutti, ancor di più per chi ha dovuto reprimere la propria libertà, trovando ancora più difficoltà nel dialogo e nel confronto, vista la costrizione al chiuso di mura domestiche dove – ancora in molti casi – l’omosessualità viene vista sotto una cattiva luce“.

All’interno del Napoli Pride 2021 confluerà anche il Vesuvio Pride, rinviato al 2022.