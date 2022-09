Non sono una Signora, la giuria del “programma drag” di Rai2 (senza nessuna Drag)

2 min. di lettura

In attesa di Drag Race Italia 2, che ripartirà su Discovery+ a ottobre, anche Rai2 guarda al mondo drag con Non sono una Signora, novità di stagione in partenza il prossimo 7 novembre.

Condotto da Alba Parietti, il programma vedrà dei personaggi famosi ‘trasformarsi’ in drag, con esibizioni ad hoc che saranno giudicate da una giuria. TvBlog ha oggi annunciato i nomi dei tre giurati d’eccezione.

Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena, che nulla c’entrano con l’arte drag. Salerno, icona anni ’80, era tornata in tv in qualità di co-conduttrice nel 2020 al Festival di Sanremo. Magnini è un ex nuotatore azzurro, visto anche in qualità di inviato all’Isola dei Famosi. Mentre Cristina D’Avena è semplicemente Cristina D’Avena, icona di almeno due generazioni.

Più che un programma ‘drag’, Non sono una signora parrebbe presentarsi come uno show en travesti nato già vecchio, senza uno straccio di rappresentanza da parte di quel mondo che vorrebbe raccontare, mostrare, celebrare. Queerbaiting duro e puro da parte di Rai2, rete da anni a trazione ‘sovranista’ e da tempo in balia di ascolti Auditel disarmanti. D’altronde non ci si ‘inventa’ drag queen dal giorno alla notte. Non bastano due tacchi e una parrucca per potersi definire tale. Il drag show è un’arte, come ampiamente dimostrato in tv negli ultimi 10 anni da RuPaul.

Un anno fa Alba Parietti duettò con le Karma B a Canzone Segreta, su Rai1, al cospetto di Marcella Bella che la scambiò per un uomo vestito da donna. Proprio le Karma B, già viste in Rai grazie a Ciao Maschio, sarebbero state perfette in giuria, spostando l’asse del programma verso un’arte performativa che qui potrebbe andare incontro al puro e semplice cicaleccio, al cazzeggio di triste e povera riuscita, al Bagaglino anni ’90 con Pippo Franco che si trasformava in Mara Venier in 90 secondi.

Se così sarà, lo scopriremo tra poco più di un mese con la prima puntata di Non sono una Signora. Nel dubbio, c’è ancora tempo per rimediare.

