4 anni fa prendeva vita l’Omocausto ceceno – 4 anni dopo la comunità LGBT è ancora in pericolo

Esattamente 4 anni fa, era il primo aprile del 2017, il mondo scopriva l’orrore dell’omocausto ceceno, ovvero la repressione omofoba sponsorizzata dallo stato guidato da Ramzan Achmadovič Kadyrov. All’epoca, più di 100 persone sospettate di essere LGBT+ furono rapite, imprigionate e torturate dalle autorità cecene. Oggi questo numero è raddoppiato e almeno sei uomini sono stati assassinati. Perché nell’assordante silenzio generale, la situazione non è cambiata.

All’inizio di quest’anno, il ventenne Salekh Magamadov e il diciottenne Ismail Isayev sono stati consegnati alle autorità cecene e imprigionati. Entrambi sono stati incarcerati nella Repubblica cecena, con l’accusa di aver aiutato un gruppo armato illegale. Ma non è vero niente. La coppia in precedenza era fuggita da persecuzioni e torture, in Cecenia, e si era rifugiata nella città russa di Nizhny Novgorod. Lo scorso giugno, sia Magamadov che Isayev sono stati costretti a lasciare la Cecenia dopo essere stati torturati dalla polizia per aver gestito un canale di Telegram dell’opposizione. La polizia ha obbligato i due uomini a scusarsi pubblicamente, in un video registrato. Salekh Magamadov e Ismail Isayev sono due uomini LGBT+, e ora rischiano fino a 15 anni di prigione per un crimine che sono stati costretti a confessare, ma che non hanno commesso. Il 17 marzo la madre di Isayev, Zara Magamadova, ha registrato un appello pubblico, chiedendo aiuto e accusando la polizia di aver fabbricato il caso legale contro i suoi figli.

In seguito, le autorità cecene hanno trattenuto almeno venti parenti dei due giovani per alcune ore: volevano sapere dove fossero i loro genitori per costringerli a tornare in Cecenia. L’organizzazione globale LGBT+ All Out, in collaborazione con il Russian LGBT Network, ha lanciato una campagna per chiedere al presidente Biden e al segretario di Stato Blinken di chiedere immediatamente al governo russo il rilascio di Salekh e Ismail. Più di 37.000 persone hanno già firmato la petizione. Yuri Guaiana, Senior manager delle campagne di All Out, ha dichiarato:

Negli ultimi quattro anni, All Out ha lavorato senza sosta per dare una mano e i membri di All Out hanno donato per finanziare l’evacuazione sicura dalla Cecenia, gestita dai nostri partner del Russian LGBT Network, delle persone LGBT+ a rischio. Ma questo incubo sembra non finire mai. Il 4 febbraio 2021, la polizia russa ha arrestato due uomini LGBT+ fuggiti dalla Cecenia e li ha consegnati alle autorità cecene. Si tratta di un arresto illegale che fa correre a questi due giovani un pericolo grave e immediato. L’Unione europea ha imposto sanzioni a due funzionari ceceni accusati di essere coinvolti nella repressione. Ma questo non è sufficiente. Il presidente Biden deve tener fede alla promessa di proteggere le persone LGBT+ e chiedere immediatamente al governo russo che Salekh e Ismail siano rilasciati illesi.

Veronika Lapina di Russian LGBT Network, ha dichiarato: “Ismail e Salekh erano già stati detenuti nella primavera del 2020 per il loro canale di opposizione Osal Nakh 95. Abbiamo tutti visto cosa sta succedendo con i critici attivi di Kadyrov: il regime sta facendo di tutto per tenerli in silenzio. Quando i fratelli furono rilasciati, furono avvertiti che ora erano informatori e che avrebbero dovuto denunciare altri oppositori nella Repubblica. Salekh e Ismail hanno lasciato la Repubblica, rifiutandosi di collaborare con le forze dell’ordine. Il loro rapimento e un procedimento penale inventato non sono altro che vendetta per la loro disobbedienza“.