Omofobia. Nuova aggressione in Spagna ai danni di una coppia gay. Casi in aumento

2 minuti di lettura

Una nuova aggressione omofoba è stata denunciata a Barcellona. Una coppia gay, mentre passeggiava mano nella mano nel quartiere Raval durante il primo pomeriggio, è stata molestata verbalmente, spintonata e minacciata. La coppia è stata poi inseguita ed ha dovuto rifugiarsi all’interno di un portone per sfuggire dagli aggressori.

I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, ha confermato l’arresto di tre uomini tra i 22 ed i 30 anni per aver compiuto un crimine d’odio che lede i diritti fondamentali e le libertà degli individui. Tutti e tre hanno vari precedenti, come furto e rapina violenta. Ci sarebbe un quarto aggressore, ma al momento non sono stati forniti dettagli a riguardo.

Omobilesbotransfobia a Barcellona. Casi in aumento del 40% rispetto all’anno scorso

L’Osservatorio contro l’Omofobia della Catalogna ha stimato che i casi di omobilesbotransfobia sono aumentati del 40% rispetto all’anno scorso. Sono 146 gli episodi di violenza denunciati, 25 dei quali sono aggressioni fisiche. In particolare, nella città di Barcellona sono stati 62 i casi, quasi il doppio dei 34 di fine luglio 2020.

Uno degli ultimi episodi accaduti nella città è avvenuto ai danni di 3 ragazzi, insultati e picchiati da un corridore, che li ha presi a calci e ad uno di loro ha dato un pugno in pieno viso.

Manifestazioni contro l’omofobia in Spagna

Il recente omicidio di un giovane in Galizia, Samuel Luiz, al grido di “frocio”, ha scatenato un’ondata di indignazione e proteste per gli attacchi omofobici in Spagna.

Il Parlamento ha approvato una mozione che condanna l’aumento dei crimini d’odio e ha chiesto che i Mossos de Esquadra (dove c’è un’unità specifica), si adoperino per rispondere a questi tipi di attacchi.

Anche il ministro della Presidenza, Laura Vilagrà, ha espresso la sua preoccupazione in una conferenza stampa per gli “attacchi omofobici assolutamente intollerabili” che si verificano “troppo spesso“. E ha promesso di applicare sanzioni il prima possibile per proteggere la comunità LGBTQIA+.