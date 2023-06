0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Dal lontano martedì 7 febbraio 2023 – ovvero la prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo – ad oggi molte cose sono cambiate. Paola e Chiara, infatti, in questi cinque mesi non solo sono riuscite a conquistare tutto il pubblico del Teatro Ariston con la loro Furore ma anche a scalare le classifiche musicali più importanti del nostro bel Paese e a regalare ai loro fan un album nuovo di zecca.

Ma non finisce qui: in queste lunghe e intense settimane, infatti, abbiamo assistito al ritorno in tour delle sorelle Iezzi sulle note dei loro brani più iconici come Vamos a bailar (esta vida nueva), Festival e Amici come prima, oltreché con la nuovissima hit estiva Mare Caos.

Il tutto accompagnato da dei fantasmagorici duetti in compagnia di alcuni degli artisti più amati del panorama musicale italiano come Noemi, Levante, Ana Mena, Gabri Ponte e Elodie, che le ha ospitate persino al suo primo concerto al Forum di Assago.

Nonostante i dieci anni di silenzio, dunque, Paola e Chiara sono tornate sulla scena ancora più forti di prima, riconquistando anche tutta la comunità LGBTQI+ che non vede l’ora di vederle esibirsi sabato 10 giugno sul palco del Roma Pride per celebrare insieme a loro l’accettazione sociale e l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, asessuali, non-binarie e queer, dei relativi diritti civili e legali e più in generale l’orgoglio gay.

Paola e Chiara: Mare Caos (video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi | Paola & Chiara (@paolaiezzireal)

Se tutto questo non vi sembrasse già abbastanza, nelle ultime ore abbiamo avuto modo di apprendere che le sorelle Iezzi rilasceranno un nuovo singolo estivo in compagnia dei Boomdabash, il cui titolo è ancora top secret. Infine, se i rumors dovessero essere confermati, Paola Iezzi potrebbe approdare nella prossima edizione di Drag Race Italia firmata da Paramount Plus in qualità di giudice, prendendo di fatto il posto di Tommaso Zorzi.

Insomma, il futuro per Paola e Chiara sembra essere più roseo che mai e anche i social sembrano dimostrarlo: i loro fan sono aumentati a macchia d’olio e non c’è nessuno che, volente o nolente, non canti le loro hit, che sia al mare, tra il traffico cittadino, in discoteca o per le città ai loro concerti. Quali altre sorprese sapranno regalarci? Non ci resta che continuare a monitorarle per scoprirlo!

Intanto noi non possiamo fare altro che continuare a gustarci non solo tutte le loro esibizioni in giro per l’Italia ma anche le molteplici rivisitazioni che dall’ultimo Festival di Sanremo ad oggi sono apparse sui social, rendendo Paola e Chiara delle vere e proprie icone pop della musica italiana.

© Riproduzione Riservata