Paola e Chiara stanno tornando: nuove foto dallo studio di registrazione

Se n’è parlato tanto della reunion di Paola e Chiara, ma ora il grande ritorno sta diventando realtà.

Non abbiamo ancora date o annunci, ma quel che è certo è che le due sorelle Iezzi sono in studio di registrazione e qualcosa bolle in pentola. Le nuove foto, uscite sull’Instagram ufficiale di Paola Iezzi, mostrano il duo all’opera su nuova musica: “HARMONY “dice la caption “The combination of simultaneously sounded musical notes to produce a pleasing effect”. Poche criptiche parole, che non fanno altro che alimentare hype dei fan che non vedono l’ora di ballare insieme a loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

L’assaggio c’è già stato questa estate, facendo capatine al Jova Beach Party di Jovanotti e al tour di Max Pezzali, ma adesso le sorelle Iezzi sono tra i papabili nomi dei Big di Sanremo 2023 – dopo la vittoria del 1997 nella categoria Nuove Proposte con il singolo Amici come Prima, e il ritorno nel 1998 con Per te e nel 2005 con A modo mio.

Non sappiamo ancora cosa ci offriranno quest’anno: un singolo nuovo di zecca? Una serie di remix? Un album di inediti? Tra effetto nostalgia e speculazioni la curiosità è alle stelle. I social neanche a dirlo sono impazziti: “Dai che torniamo a ballare insieme a Paola e Chiara“, “Paola e Chiara a Sanremo 2023 ce le meritiamo“, “Fateci sognare“. Già lo scorso 2 Settembre, Paola e Chiara avevano condiviso un’altra foto che le ritraeva all’opera in studio di registrazione, lasciando come caption: “Milano, 15. 09. 2022” una data che avrebbe lasciato presagire all’inizio ufficiale di questa nuova era.

Sempre lo scorso Luglio, il duo ha tenuto una diretta su Instagram, condividendo con i propri fan le ragioni della loro separazione nel 2013: “Non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più” dichiararono durante la live.

Eppure, sembrerebbe proprio che il tempo ha portato nuova linfa creativa.

Non ci resta che resistere ancora un altro po’.

