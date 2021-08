Tokyo 2020, le atlete paralimpiche Lauren Rowles e Jude Hamer salvate dall’amore

2 minuti di lettura

Lauren Rowles, 23 anni, e Jude Hamer, 30, sono attualmente in gara ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 per il Regno Unito. Rowles nella squadra di canottaggio e Hamer nel basket in carrozzina. Dopo aver preso parte a Rio 2016, entrambe sembravano essere arrivate al top, ma dietro le quinte stavano disperatamente lottando contro la depressione.

“Solo perché qualcosa sembra fantastico all’esterno, ciò non significa che ti stia divertendo“, ha confessato Hamer al Telegraph. “A Rio, avrei potuto essere in qualsiasi altra parte del mondo. Ne ho assolutamente odiato ogni minuto e non vedevo l’ora di tornare su quell’aereo. Ero nel peggior posto mentale in cui fossi mai stata: quello dei pensieri suicidi“.

Per Rowles, il fondo è stato toccato dopo Rio. “Ho vinto i Giochi Paralimpici e sono stata felice come non lo ero mai stata in vita mia, ma poi sono crollata completamente e in seguito ho sofferto di depressione“. Gran parte dei loro problemi di salute mentale erano radicati nel trauma infantile che circondava le loro disabilità. A Hamer è stata amputata la gamba destra dopo più di 20 operazioni senza successo per uniformare la lunghezza dei due arti, mentre Rowles è diventata una persona sulla sedia a rotelle all’età di 13 anni, quando ha improvvisamente sviluppato una mielite trasversa, perdendo sensibilità dal petto in giù. “Non ho elaborato il trauma di quello che mi è successo a 13 anni e nel 2017 sono caduta in una profonda depressione“, ha continuato Rowles. “Ho sentito questa pressione su di me, perché ho vinto una medaglia d’oro a Rio, che dovevo essere fantastica. Ho finito per abbandonare l’università perché avevo una grave depressione. Non potevo nemmeno uscire di casa. Avevo una così brutta ansia“.

Quando il lockdown da Covid-19 ha travolto anche il Regno Unito, le cose hanno seriamente rischiato di precipitare. Ma Lauren e Jude si sono trovate. Su Instagram, casualmente, con messaggi inizialmente legati al crossfit e ai conigli. Poi si sono aperte sui rispettivi problemi, si sono avvicinate, innamorate. Un anno dopo Rowles e Hamer vivono insieme a Reading, e sono arrivate ai Giochi Paralimpici insieme, come coppia. Felici, centrate, serene.

“La mia migliore amica, la mia casa. La ragazza più divertente, intelligente, motivata e bella“, ha scritto Hamer su Instagram nel festeggiare il primo anniversario. “Colei che mi spinge ad essere la migliore versione di me stessa, che mi ama esattamente per quello che sono, che si prende cura di me quando non riesco ad alzarmi dal letto da sola. Amarti è la cosa che preferisco“.

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 sono i più queer di sempre, con il maggior numero di atleti dichiaratamente LGBT.