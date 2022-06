Sherocco Festival, ciclone Preciado: “la sua Lettera alle nuovə attivistə scuoterà tuttə noi”

2 min. di lettura

Ci siamo, mancano pochi giorni alla partenza dello Sherocco Festival, contenitore multidisciplinare dalle policromatiche sfumature queer. Dal 23 al 26 Giugno tra Ostuni e Cisternino, nella cornice della Valle d’Itria, lo Sherocco Festival libererà energie e offre spazio, tempo e risorse a spettacoli teatrali e musicali, presentazioni di libri, confronti, talk, laboratori creativi e mostre.

“La storia non bussa, ma irrompe sulla scena, questa è una battaglia transfemminista” ci aveva raccontato Titti De Simone, a proposito di Sherocco. Ex deputata (due legislature con Rifondazione Comunista), da sempre impegnata nelle battaglie per i diritti civili, fondatrice di Arcilesbica, figura fondamentale del movimento LGBTQ+ italiano, Titti è da qualche anno impegnata politicamente in Puglia, e insieme a Tommi Ditano, Francesca Vitucci e Giulia Dalena ha fondato e coordina Sherocco Festival.

Cuore pulsante di Sherocco sarà la scuola di gender study, la Sherocco Academy, che vedrà in cattedra nomi di peso massimo: Vera Gheno, Maya De Leo, Porpora Marcasciano, Paul B. Preciado, Francesca Romana Recchia Luciani, Lorenzo Bernini, Sara Garbagnoli, Cirus Rinaldi, Vera Gheno, Alessandro Taurino, Giosuè Prezioso, Simone Alliva, Vladimir Luxuria, Roberta Galizia. Per gli approfondimenti e le iscrizioni alla Sherocco Academy, invito a leggere il nostro articolo >

Nei giorni in cui la comunità LGBTQ+ italiana è fortemente scossa dalle morti di Cloe Bianco, Sasha e Camilla, tre persone trans morte in pochi giorni a cui il movimento queer italiano sembra non riuscire a dare un significato di battaglia politica, a Sherocco Festival Paul B. Preciado, uno dei più grandi teorici viventi delle teorie queer, porterà una lectio che, stando alle indiscrezioni, scuoterà non poco attivistə e movimentistə queer italianə.

A Gay.it, De Simone rilascia qualche timida anticipazione – purtroppo non siamo riusciti a strapparle di più – ma da quanto ci racconta, le parole di Paul B. Preciado, saranno un vero e proprio manifesto che – s spera – possa scuotere l’immobilismo dell’associazionismo LGBTQ+ italiano, molto preoccupato in queste settimane alle organizzazioni dei Pride.

“Preciado in prima nazionale a Sherocco – racconta Titti De Simone a Gay.it – grazie alla collaborazione con Fandango Libri e la sua editor Tiziana Triana, terrà una lectio intitolata Lettera allə muovə attivistə. Una lettera manifesto, dedicata al tema delle identità trans e non binarie come nuova frontiera di liberazione dal sistema patriarcale che mira a distruggere le persone LGBTQIA, complice un certo femminismo liberale e minoritario, ma queste identità invece sono una ricchezza trasformativa fondamentale – al contrario di quanto pensa Marina Terragni – ed un femminismo minoritario superato dalle nuove generazioni a cui Preciado si rivolge con immenso ottimismo e speranza. Preciado lancerà un vero e proprio manifesto politico transfemminista per le nuove generazioni LGBTQIA – conclude De Simone – e sono certa in modo potente servirà a scuotere tuttə noi”.

Appuntamento dunque dal 23 Giugno con Sherocco Festival, Contrada Foragno, 72017 Ostuni (BR). La lectio di Preciado sarà il 24 alle 19.30

