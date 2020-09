Pete Buttigieg implora i giovani LGBT d’America: “votate come se la vostra vita dipendesse da questo”

Primo storico candidato dichiaratamente gay alla Casa Bianca, l’ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg, entrato nel ristretto cerchio magico del candidato democratico Joe Biden, si è appellato ai giovani lgbt d’America.

Intervistato dal The Guardian, il 38enne Pete ha sottolineato come quelle che si terranno a novembre possano essere considerate le elezioni presidenziali più importanti degli ultimi decenni. Perché Donald Trump va cacciato dalla Casa Bianca.

Quando vedi i tuoi diritti essere messi in discussione, quando sai che qualcosa di così intimo e centrale nella tua vita come l’esistenza della tua famiglia è qualcosa che non è supportato dal tuo Presidente, e certamente dal tuo vicepresidente, tutto questo è doloroso. Crea un senso di urgenza che spero motiverà molte persone, compresi molti giovani LGBTQ che forse non stanno pensando chi votare bensì se votare. Ebbene questo è il momento di votare come se la vostra stessa vita dipendesse da questo.

La corsa di Buttigieg alla presidenza si è interrotta a marzo, dopo aver perso pesantemente le primarie in Carolina del Sud durante le primarie. Da allora Pete ha sempre appoggiato Joe Biden, che ha poi ricambiato quel sostegno scegliendo proprio Buttigieg come membro del team che lo accompagnerà alla Casa Bianca, nel caso in cui dovesse essere eletto.