Piero Angela: “Le coppie gay hanno sentimenti, amori, passioni come le coppie eterosessuali” – VIDEO

A breve su RaiPlay con 10 nuove puntate di Superquark, Piero Angela è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, ieri sera. 92 anni e una carriera televisiva sterminata, Angela ha sottolineato la premessa fatta nella primissima puntata del nuovo ciclo di Superquark.

“Noi parleremo prevalentemente della coppia uomo-donna, ma sappiamo che oggi, finalmente, le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una repressione terribile andata avanti per tutta la storia“, ha precisato il leggendario divulgatore scientifico, prima di soffermarsi su una verità specifica.

Una cosa importante da capire, è che spesso viene vista l’omosessualità come un rapporto fisico, contro natura. Ma in realtà le coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso. Attrazione, innamoramento, gelosia, tradimento, vita di coppia, i figli. Hanno sentimenti, amori, passioni, esattamente come le coppie eterosessuali. Questo bisogna capirlo bene perché altrimenti non si capisce questa necessità di esprimersi che hanno ultimamente.