Rocco Casalino, arriva l’autobiografia

Da due anni e mezzo portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, Rocco Casalino sarebbe pronto a sbarcare in libreria con al sua prima autobiografia, edita da Piemme.

Parola di Gabriele Parpiglia, via Giornalettismo. “Nel libro il portavoce del premier non risparmia parole e racconti e soprattutto segreti sulla sua vita dentro e fuori la politica“, scrive Parpiglia, per una notizia al momento tutt’altro che confermata dall’ex concorrente del Grande Fratello. L’uscita in libreria è prevista per la primavera, tra marzo e aprile, per quanto al momento Giuseppe Conte sia un premier dimissionario con una crisi di governo apparentemente senza uscita. Casalino avrebbe scritto le proprie memorie in gran parte durante il primo lockdown. Top secret il titolo.

Facile immaginare un capitolo sulla propria vita privata, sulla bisessualità dichiarata anni or sono, prima che entrasse in politica, sulla storia d’amore con José Carlos Alvarez, l’estate scorsa segnalato all’antiriciclaggio causa trading online. Seguirono rotture a mezzo stampa dopo 6 anni di coppia e un’apparente riconciliazione.