Roma, panchine arcobaleno contro l’omofobia in piazza Gimma: applausi dalle finestre e ringraziamenti

Dopo Milano, Parma e Agnone, in Molise, anche Roma ha accolto le sue panchine arcobaleno di questo 2020, nel II Municipio, in piazza Gimma.

Merito dei Giovani Democratici che hanno voluto colorare le panchine della piazza con “colori di speranza, vicinanza e solidarietà, che abbattono i muri, e che fanno capire che ognuno ha diritto alla propria felicità“. Tanti i ringraziamenti ricevuti, da chi vive il quartiere.

Una signora ci ha portato una bottiglia di fragolino per ringraziarci, altri si sono affacciati alla finestra ad applaudire o salutare, e a fine mattina le abbiamo inaugurate con i consiglieri, il Consiglio dei Giovani, e tanti altri che sono venuti a trovarci e a sostenerci. Con questo piccolo gesto abbiamo voluto fare la nostra parte, lanciando una nuova idea di spazio pubblico che si rigenera e che vuole far sentire tutte quelle persone discriminate meno sole. Oggi Piazza Gimma è più accogliente, aperta e libera, e trasmette a cittadini e passanti i valori sui quali pensiamo vada costruita la nostra comunità. Perché dobbiamo vivere senza paura di essere chi siamo. Dobbiamo lottare, per il diritto di essere chi siamo.