Russia, le famiglie arcobaleno in fuga dal Paese

È tristemente noto come la Russia tratti la comunità LGBT. E come accade nei Paesi più radicali, dove le persone gay sono costrette a fuggire per paura di essere arrestate o condannate alla pena capitale, anche in Russia molte famiglie arcobaleno hanno preso la decisione di andarsene. O meglio, di scappare.

Una scelta dovuta, da parte delle famiglie omogenitoriali, dopo che le autorità russe hanno iniziato ad arrestare uomini gay e single che hanno avuto figli tramite la maternità surrogata. L’accusa è di traffico di bambini. Questa pratica è legale in Russia, ma solamente per le coppie tradizionali. Chiunque con un “orientamento sessuale non tradizionale” ricorra alla maternità surrogata per avere un bambino, rischia di essere arrestato e non rivedere mai più il figlio. Agghiacciante anche quanto detto da un funzionario di Stato:

Abbiamo in programma di arrestare un certo numero di sospetti, uomini single e cittadini russi, che hanno usato madri surrogate per dare alla luce bambini.

Scappare dalla Russia per essere una famiglia

Un uomo ha dichiarato in un’intervista al The Guardian che è fuggito dalla Russia dopo la telefonata della clinica dove ha avuto il bambino tramite maternità surrogata. Secondo il medico che ha seguito la pratica, le autorità russe erano andate nello studio per analizzare tutte le cartelle dei pazienti. Compresa la sua. L’uomo ha capito che, nonostante avesse fatto tutto a norma di legge, c’era il rischio che gli portassero via il bambino.

La paura si è fatta ancora più grande quanto ha letto l’articolo sul giornale. Per questo motivo ha deciso di fuggire, prima che fosse troppo tardi.

Dubbi sull’arresto

Ma al momento, il governo guidato da Vladimir Putin non ha né confermato né smentito questo provvedimento. Le notizie circolano attraverso i media e a seguito di una dichiarazione di un funzionario del Comitato Investigativo russo.

A questo si aggiunge il fatto che la maternità surrogata in Russia è legale, anche per persone single omosessuali.