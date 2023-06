Seth Marnin primo giudice uomo apertamente trans negli Stati Uniti d’America

0:00 Ascolta l'articolo

La governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul ha nominato il primo giudice maschio apertamente transgender della storia degli Stati Uniti.

Il 7 giugno scorso la governatrice democratica ha annunciato 11 nuove nomine e quattro riconferme della New York State Court of Claims. Tra le 11 new entry spicca Seth Marnin, ex avvocato specializzato in discriminazioni sul lavoro, un tempo vicepresidente per i diritti civili presso l’Anti-Defamation League nonché fondatore e direttore di Workplace Strategies, società di consulenza legale per organizzazioni non profit. Marnin era fino a pochi giorni fa Director of Training & Education, Equal Opportunity & Affirmative Action alla Columbia University.

Marnin ha così fatto la storia, in quanto primo giudice uomo apertamente trans del Paese nonché primo giudice trans nello stato di New York.

“Ho piena fiducia che questo storico ed eccezionale gruppo di incaricati servirà i newyorkesi con equità e imparzialità“, ha dichiarato Hochul in un comunicato stampa. “Con diverse prospettive e una vasta esperienza, sono fiduciosa che ogni nominato porterà onore e integrità alla magistratura dello Stato di New York“.

“Sono onorato della nomina della governatrice e attendo con impazienza l’udienza del Senato“, ha dichiarato alla GayTimes il diretto interessato. “Non molto tempo fa una persona trans che diventava giudice era inimmaginabile. Spero che la mia nomina e il mio servizio possano ispirare i giovani trans e che io possa fungere loro da modello“.

Marnin è così diventata la terza persona apertamente trans ad essere nominata giudice negli Stati Uniti. Nel 2010, Kolakowski dienne la prima giudice apertamente trans dopo aver vinto la corsa per la Corte Superiore della Contea di Alameda, con sede in California, con un voto di 51 contro 48. Nel 2022, Andi Mudryk ha fatto la storia quando è diventata la prima giudice apertamente trans ad essere nominata alla Corte Superiore della Contea di Sacramento in California.

La nomina di Marnin arriva nel pieno di un’ondata transfobica che sta travolgendo gli USA, con centinaia di leggi presentate in tutti gli Stati.

