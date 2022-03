Perché siamo tuttə pazzə di Hunter Schafer e Dominic Fike

3 min. di lettura

La seconda stagione di Euphoria si è conclusa da diverse settimane ormai, eppure i protagonisti della fortunata serie targata HBO, continuano a regalarci grosse soddisfazioni. Hunter Schafer (Jules nella serie) e Dominic Fike (Elliot) hanno fatto il loro couple debut sul red carpet del party di Vanity Fair che si è tenuto dopo la cerimonia di premiazione degli Oscar. Un debutto col botto. La coppia si era fatta pizzicare lo scorso gennaio in un ristorante insieme ad altri membri del cast, dando inizio ai primi rumors fuori dal set. Poi sono seguite le foto sui social network e ieri la conferma. Lei in abito Rick Owens con maniche lunghe e lui in completo total black di Saint Laurent by Anthony Vaccarello. I fan della serie sono immediatamente impazziti non appena le foto di Hunter e Dominic hanno iniziato a rimbalzare su Instagram, tanto da accorgersi che il makeup azzurro di lei (sempre pazzesco e motivo per cui Euphoria ha creato delle vere e proprie tendenze tra i giovanissimi) era matchy con i capelli rasati di lui.

Lontane vibes Anni 90 che ci fanno subito pensare a Ryan Philippe e Angelina Jolie in Playing by Heart (Scherzi del cuore) – capelli blu lui e rosa lei, ma soprattutto stesso livello di coolness. Se Hunter è ormai una celeb a tutti gli effetti, richiestissima dalle principali maison di moda (è testimonial Prada), il ventiseienne Dominic Fika con Euphoria season 2 ha di fatto debuttato come attore. Sì perché nel suo cv c’è invece una consistente carriera da musicista iniziata nel 2017 con l’EP Don’t Forget about Me, registrato mentre era agli arresti domiciliari e pubblicato dalla Columbia Records nel 2018.

In aggiunta, nel 2020 il rapper ha pubblicato l’album What Could Possibly Go Wrong e ha successivamente iniziato a collaborare con diversi artisti del calibro di Halsey, Justin Bieber e persino Paul McCartney. Non sappiamo quanti tatuaggi abbia in totale ma sappiamo di certo che la mela tatuata sul suo volto non è un omaggio a Apple la multinazionale ma a Apple Fike, sua sorella. Un altro fun fact sulla sua carriera da musicista lo vuole presente nella playlist degli artisti musicali preferiti dall’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, lo ha mostrato lui stesso in un tweet.

Insomma, questi sono a tutti gli effetti i Brangelina della Gen Z, più simpatici per dirla tutta, ed è per questo che siamo tuttə pazzə di loro. Cosa succederà in Euphoria 3 è ancora mistero, Dominic ha dichiarato alla Bibbia dell’entertainment Variety che la sua prima prova da attore non è stata così difficile, ha semplicemente interpretato se stesso in modo naturale. Il triangolo Rue-Jules-Elliot si riformerà in nome di una nuova amicizia? Nell’attesa non ci resta che gustarci gli out & about di questa nuova royal couple di Hollywood.

