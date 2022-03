Ossessione Jacob Elordi: dopo Euphoria torna in Deep Water con Ben Affleck e Ana de Armas

2 min. di lettura

Ventiquattro anni e 1 metro e 96 centimetri di altezza e 13 milioni di follower su Instagram, Jacob Elordi è l’australiano che sta conquistando Hollywood. Debutta con I pirati dei Caraibi nel 2017 e il successo arriva con la trilogia The Kissing Booth (Netflix), con Euphoria, la serie di Sam Levinson targata HBO Elordi riesce definitivamente a fare il grande salto. Nonostante il suo personaggio, Nate Jacobs, ce la metta tutta per farsi odiare, il buon Elordi non perde punti in classifica di gradimento. Anche nella seconda stagione appena conclusa (e disponibile su Sky e Now) non cambia rotta, rimane il bullo tormentato e tormentatore che però -negheremo di averlo scritto/detto e pensato- ci piace lo stesso.

La terza stagione di Euphoria potrebbe arrivare nel 2024, ancora nulla di certo, le principali cause sembrano gli impegni dei protagonisti, una su tutte Zendaya, ma anche dello stesso Elordi, tra le star più richieste del system sta vivendo un vero momento d’oro. Testimonial della campagna pubblicitaria mondiale della fragranza BOSS The Scent accanto a Laura Harrier, ha accontentato anche i più fashionisti con una breve apparizione durante la scorsa Fashion Week di Milano: splendido in front row alla sfilata di Bottega Veneta con occhiali da sole e lecca lecca in bocca.

L’esperienza cinematografica più recente di Jacob Elordi è appena arrivata su Amazon Prime Video ed è l’ultima fatica di Adrian Lyne: Deep Water (Acque Profonde). Il regista di Flashdance, Attrazione Fatale, Unfaithful e 9 settimane e 1/2, per citarne alcuni, torna dietro la macchina da presa dopo vent’anni dal suo ultimo film e racconta la storia di una coppia della Louisiana persa in un matrimonio senza amore. Un thriller psicologico dalle tinte erotiche tiepide per gli standard del regista dove Ben Affleck (Vic) e Ana de Armas (Melinda) si spiano, si rincorrono, si odiano e si fanno del male. Lo diciamo subito, Elordi è una meteora nei 153 minuti del film, interpreta un irresistibile pianista e ci regala anche una scena in costume da bagno quindi vale la pena arrivare alla fine. Nonostante tutto.

Poco si sa della vita privata di Jacob Elordi, due storie importanti archiviate: la prima con l’attrice Joey King, accanto a lui sul set di The Kissing Booth, la seconda con la modella Kaia Gerber, figlia della top Cindy Crawford e un tenero bacio paparazzato con Tommy Dorfman che ancora oggi ci fa sognare.

