Taiwan, due soldatesse si sposano e fanno la storia

Due donne sono diventate i primi ufficiali militari a sposarsi a Taiwan, in una celebrazione di massa andata in scena ieri. Il ministro della Difesa l’ha definita una mossa “aperta e progressista”, dando le sue benedizioni a tutte le 188 coppie che si sono giurate amore eterno.

“Spero di aumentare la visibilità degli omosessuali in modo che le persone possano capire che anche noi siamo solo una parte della vita quotidiana“, ha detto il maggiore Wang Yi, che è scoppiata in lacrime dopo aver ricevuto il certificato di matrimonio nella città di Taoyuan. Le due donne si sono sposate stringendo tra le mani due bandiere arcobaleno. “Speriamo che il nostro coraggio possa ispirare più commilitoni che hanno paura a fare coraggiosamente coming out. In realtà non siete soli“, ha detto Chen Ying-hsuan, tenente ingegnere da combattimento dell’Ottava Legione dell’Esercito. Le foto delle nozze di massa sono presto diventate virali.

L’anno scorso Taiwan è diventato il primo e unico Paese a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Asia, anche se persistono divisioni legate alla genitorialità delle coppie gay. Tutto questo con decine di migliaia di persone attese oggi al Pride di Taipei.

In a first, #Taiwan's traditionally-conservative military will invite a same-sex couple to join their mass wedding ceremony later this week, it comes 1.5yrs since Taiwan became the first place in Asia to legalize same-sex unions and days before #TaiwanPride pic.twitter.com/PHqmz5AmsQ — Rik Glauert (@RikGlauert) October 26, 2020