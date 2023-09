Taylor Zakhar Perez e il dubbio se depilarsi il sedere, il racconto del regista di Rosso, bianco e sangue blu

0:00 Ascolta l'articolo

Per la 3a settimana consecutiva Rosso, bianco e sangue blu ha mantenuto la vetta dei film più visti al mondo su Prime Video, con tanto di ipotesi di sequel già partite. Un successo a dir poco clamoroso, e sinceramente inaspettato, per la pellicola tratta dal best seller di Casey McQuiston, in cui il figlio della Presidente degli Stati Unitie il Principe Henry d’Inghilterra si innamorano.

Ad indossarne gli abiti Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine, con il primo apparso anche in una scena di nudo all’interno del film, anche per questo motivo vietato ai minori di 17 anni negli USA. Il regista Matthew López, qui al suo esordio cinematografico, ha raccontato un aneddoto a dir poco curioso legato a Taylor Zakhar Perez al The Jess Cagle Show di SiriusXM.

Durante il suo podcast, Cagle ha ammesso di aver apprezzato il fatto che gli attori non si fossero “completamente depilati” prima di andare in scena, lasciando spazio alla “realtà dei peli del corpo”. Ed è qui che il regista ha spiazzato tutti.

“Vado nella roulotte di Tayor – stiamo girando questo film da circa cinque, sei settimane – e Karen [Hartley, che si è occupata del trucco e delle parrucche nel film] guarda Taylor e dice: ‘Va bene, diglielo. Digli quello che mi hai detto’. E lui: “Non so se dovrei radermi o no.” Io gli ho risposto: “La tua faccia?” E lui: “No, tesoro”.

Taylor Zakhar Perez parlava infatti del proprio didietro, che in una scena del film appare in tutta la propria magnificenza. “‘Va bene, allora cosa vuoi fare al riguardo?’”, ha risposto López. E a quel punto il protagonista ha così reagito:

“‘Guarda, okay?’. Quindi, avevo la mia addetta al trucco e parrucco lì come accompagnatrice, perché non volevo che la mia carriera finisse prima di iniziare, e Taylor si è abbassato i pantaloni e mi ha detto , ‘Guardami il culo’, e io ho risposto: ‘Stai bene, stai benissimo!’. “Dopodiché, sono andato dal mio primo AD e ho pensato: ‘Non crederai a come sia appena iniziata la mia giornata!'”.

Dopo essersi fatto una ricca risata, Matthew López ha ricordato come Hollywood abbia degli standard quasi impossibili da soddisfare. Ecco perché ci sarebbe bisogno di maggiore naturalezza nella nudità, sia maschile che femminile, all’interno dei film.

“Quasi nessuno potrà mai sostenere che questi due giovani non siano belli, ma il corpo in sé così com’è naturalmente è una cosa meravigliosa. Quindi sì, ho detto a Taylor: “Per favore, porta il tuo sedere peloso sul set!””.

E così è stato, vedere per credere!

