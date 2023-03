TDOV 2023: Daniel Radcliffe dialoga con ragazzə trans e non binariə insieme a The Trevor Project

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Sharing Space è la serie creata da The Trevor Project, l’associazione USA che monitora la gioventù LGBTQIA+ negli Stati Uniti, in cui vengono presentate delle tavole rotonde con protagonisti i giovani queer moderati da adulti considerati alleati dalla comunità. Sta per prendere il via il secondo ciclo di contenuti video condivisi dall’associazione e il primo, in uscita nella Giornata della Visibilità Transgender, avrà come moderatore Daniel Radcliffe.

Il primo episodio della nuova edizione di Sharing Space avrà come protagonistə proprio ragazzə transgender e non binariə che, in occasione del TDOV 2023, dialogheranno sulla visibilità della comunità T e delle discriminazioni che ancora devono affrontare. A guidarlə in questo discorso sarà Harry Potter in persona, Daniel Radcliffe, da sempre alleato della comunità LGBTQIA+.

L’attore collabora da oltre dieci anni con The Trevor Project e nel 2011 ha anche ricevuto il Trevor Hero Award. Negli ultimi mesi si è anche schierato al fianco della comunità LGBTQIA+ nelle varie polemiche con l’autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, condannando le sue posizioni transfobiche.

Sull’episodio, Radcliffe ha commentato: “Ascoltiamo così tante persone che parlano di giovani trans e ne sentiamo parlare così spesso nelle notizie, ma molto raramente sentiamo parlare direttamente da questi giovani”.

“È stato un privilegio assoluto incontrare e ascoltare questo incredibile gruppo di giovani. Alla fine della giornata, se hai intenzione di parlare di bambini trans, potrebbe essere utile ascoltare effettivamente i bambini trans”.

Ogni episodio di 20 minuti di Sharing Space uscirà trimestralmente, con un tema, un host e un panel diversi. Il primo episodio con Daniel Radcliffe sarà reso disponibile sul canale YouTube di The Trevor Project a mezzogiorno del 31 marzo.

© Riproduzione Riservata