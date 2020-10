Tendenze Autunno/Inverno 2020 – I colori moda visti in passerella da indossare ora

Giallo, rosso ma anche blu in diverse variazioni di tonalità, l’autunno/inverno 2020/2021 si tinge di vari colori, dopo mesi grigi fatti di tute e completi indossati solo a metà è arrivata l’ora di dare un twist anche al look indossando le proposte cromatiche viste in passerella.

Il rosso, come avevamo già scritto qui, è sicuramente la tendenza imperante: in tool look, Givenchy inspired, oppure abbinato con nero, bianco o cammello per un look di tendenza, l’importante è indossarlo questa stagione. Caldo come il sole, anche il giallo torna alla ribalta: in una versione vitaminica, quasi fluorescente, proposto da Balmain, Fendi e Gucci, farà sicuramente la gioia di chi non ama passare inosservato.

Immancabile il blu, annunciato da Pantone come colore dell’anno (e non si sbagliavano per niente!), lo abbiamo visto in variate versioni, dal blu elettrico al cobalto, dai classici completi giacca e pantalone alle maglie scultura di A Cold Wall. Molto presente anche il celeste o baby blue, su cappotti e accessori dal retrogusto onirico.

Di tendenza anche il verde, in ben due versioni: Kaki, che di anno in anno rimane di moda, questa stagione su trench e camicie retrò, al pastello, tonalità chiave di Jacquemus, al petrolio, elegantissimo e perfetto per la sera.