Il cast di “The L Word” alla Casa Bianca per celebrare la Settimana della Visibilità Lesbica

La Settimana della Visibilità Lesbica, sotto l’amministrazione Biden, viene celebrata anche alla Casa Bianca. Non poteva essere altrimenti, dopo che Karine Jean-Pierre è diventata la prima addetta stampa apertamente lesbica dello studio ovale. E per mandare un messaggio alla comunità LGBTQIA+ ha scelto delle ospiti davvero speciali.

Insieme a Karine Jean-Pierre, si sono presentate di fronte alla sala stampa anche la co-creatrice e produttrice e parte del cast della serie a tematica lesbica più iconica di sempre, The L Word: Generation Q. Il reboot dello storico show andato in onda per la prima volta nel 2004 è stato per molto tempo il baluardo della rappresentazione lesbica in tv, in un tempo in cui nessun’altra serie tv aveva personaggi che fossero apertamente lesbiche.

Alla Casa Bianca hanno fatto il loro ingresso le attrici Jennifer Beals, Leisha Hailey e Kate Moenning – le iconiche Bette, Tina e Shane che hanno attraversato sia la serie origianle che il reboot – e la co-creatrice Ilene Chaiken. Celebrando anche l’eredità della serie – il cui reboot è da poco stato cancellato con la promessa di uno spin-off in arrivo –, Karine Jean-Pierre ha raccontato: “Come giovane donna queer di colore, mi sentivo sola e talvolta invisibile. Per così tante persone nella nostra comunità, l’impatto di The L Word non può essere sottovalutato”.

Ilene Chaiken ha affermato: “Abbiamo imparato dalla bellissima risposta al nostro spettacolo quanto sia profondamente importante per le persone, in particolare i giovani, vedersi riflessi nella nostra cultura dell’intrattenimento, e sapere che sono abbracciati, apprezzati e non soli. Ma siamo consapevoli che le nostre lotte sono tutt’altro che finite”.

“Abbiamo combattuto questa lotta per generazioni e non ci ritireremo mai. Potrebbero provare a cancellare le nostre storie dalle aule e dalle biblioteche, ma noi ci siamo. Siamo qui oggi alla Casa Bianca. E non saremo cancellati”

Leisha Hailey, che con Kate Moenning conduce anche un podcast dedicato alla comunità LGBTQIA+, ha invece parlato dell’importanza della Settimana della Visibilità Lesbica: “La visibilità inizia nelle nostre case e nelle nostre comunità. Anche se ti sembra di essere sotto attacco, sappi che ti vediamo”.

