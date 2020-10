Tyler Posey di Teen Wolf fa coming out: “Sono pansessuale”

Dopo aver rivelato di essere stato con dei ragazzi, Tyler Posey, storico volto di Teen Wolf, ha fatto coming out sui social. Il giovane divo, appena sbarcato su OnlyFans, ha rivelato di essere pansessuale dopo aver denunciato l’ennesima aggressione a delle donne trans.

Mi sono svegliato una mattina e ho visto questa cosa su Instagram che riguardava delle donne transessuali che venivano picchiate e molestate e c’era un gruppo di persone che riprendeva l’intera scena e rideva di loro. Mi ha fatto arrabbiare così tanto. Io volevo fare chiarezza su questo perché non ne avevo sentito parlare. Ero in ritardo di una settimana sull’intera faccenda e non ne sapevo niente e, ho pensato, forse se non lo sapevo io, probabilmente anche altra gente non lo sapeva. All’inizio volevo solo portare alla luce questo fatto in ogni modo possibile e poi ho voluto fare coming out ed essere onesto. So che ci sono molti bambini che mi seguono e volevo sbarazzarmi di quello stigma e far sapere che puoi essere chiunque tu voglia, stare con chiunque tu voglia stare e non ci saranno ripercussioni su di te o sugli altri. Non avevo davvero un piano per dire quella cosa, mi sono solo sentito in dovere di dirla. Il mondo è pieno di stigma su tutto e specialmente sulla sessualità.