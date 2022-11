Ungheria, l’ambasciatore USA David Pressman che replica all’omotransfobia di Orban con marito e figli

3 min. di lettura

45 anni, David Pressman è il nuovo ambasciatore USA in Ungheria, per volontà del presidente Joe Biden. Avvocato, e a lungo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Pressman ha passato una vita a lavorare per i diritti umani. Gay dichiarato, felicemente sposato e padre di due bambini, David si è presentato al cospetto di Katalin Éva Novák, Presidente dell’Ungheria dal 10 marzo 2022, insieme alla sua bellissima famiglia arcobaleno.

In un Paese segnato dall’omotransfobia governativa di Victor Orban, fresco di riconferma elettorale, l’ambasciatore USA ha chiaramente voluto inviare un segnale, un messaggio inattaccabile come risposta alla guerra culturale e sociale decisa dal premier dell’ultradestra ungherese, tanto stimato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Pressman è arrivato a Budapest due mesi fa, insieme a suo marito e ai due figli, condividendo l’evento sui social. “Penso che tutto ciò parli da sé“, ha precisato in un’intervista. “A volte il potere dell’esempio è l’arma più potente con cui possiamo comunicare valori e preoccupazioni condivisi”. “Gli Stati Uniti si impegneranno sempre a favore delle comunità più vulnerabili o emarginate, e qui in Ungheria alcune ce ne sono”, ha precisato l’ambasciatore

Il partito al governo di Orbán, Fidesz, ha recentemente vietato la rappresentazione di qualsivoglia contenuti LGBTQ ai minori. Non contento, ha modificato la costituzione per vietare ufficialmente l’adozione da parte delle coppie dello stesso sesso. Anche per questo motivo Pressman viene visto con fastidio dal governo ungherese, perché “incarnazione dell’immorale democrazia liberale“.

I social media si sono così trasformati in una delle armi più utilizzate da Pressman, che ha dato forma ad un arsenale diplomatico non tradizionale. Più volte l’ambasciatore ha stuzzicato Orban, a cui ha consigliato di non pensare troppo a Donald Trump bensì all’attuale presidente USA, Joe Biden. Il suo account pullula poi di immagini con marito e figli, intenti a scoprire la cultura ungherese, le bellezze di Budapest. Non solo il museo dedicato ad Harry Houdini, ma anche quello della scienza, il Kiscelli Museum, il Memento Park. Cinguettii puntualmente diventati virali, perché tutt’altro che implicito messaggio inviato a quell’Orban che ha di fatto paragonato l’omosessualità alla pedofilia con una legge ad hoc.

E anche se Pressman non vuole prendere sul personale i tanti, troppi attacchi già piovuti contro di lui, ha aggiunto: “Sono il rappresentante degli Stati Uniti d’America. È insolito trovarsi in un ambiente del genere”.

