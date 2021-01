Ungheria, il governo ordina un disclaimer sui libri con contenuti LGBT: “comportamenti non tradizionali”

2 minuti di lettura

Il governo ungherese di Viktor Orbán ha ordinato a un editore di inserire una dichiarazione di esclusione di responsabilità sui libri che contengono contenuti LGBTQ. Tutto nasce da un libro per bambini intitolato “Wonderland Is For Everyone” (“Il paese delle meraviglie è per tutti”), contenente storie a tinte LGBT. Ad una cerbiatta viene concesso il desiderio di diventare un cervo, mentre a un principe di sposare un altro principe. Tutto questo all’interno di un libro che si propone di insegnare ai bambini il rispetto assoluto nei confronti degli altri.

Secondo quanto riportato da Reuters, il disclaimer dovrà ora essere inserito su tutti i contenuti che contengono “comportamenti non coerenti con i ruoli di genere tradizionali“, incluso “Wonderland Is For Everyone”. Senza simile avviso, a detta del governo, i lettori sarebbero “fuorviati”.

“Il libro è venduto come una favola, così viene definito in copertina ed è progettato di conseguenza, ma nasconde il fatto che descrive un comportamento incoerente con i ruoli di genere tradizionali“, ha affermato in una nota l’ufficio governativo di Budapest.

“Wonderland Is For Everyone”, realizzato dal gruppo lesbico Labrisz, presenta anche un personaggio chiamato Biancaneve, ribattezzata Leaf Brown e con la pelle scura, e una serie di ruoli minori comprendenti disabili e rom. Labrisz e il gruppo alleato LGBTQ Hatter hanno deciso di trascinare il governo in tribunale per l’ordine imposto, in quanto a loro dire discriminatorio e incostituzionale.

Come nella vicina Polonia, il primo ministro nazionalista ungherese Viktor Orban ha adottato una politica sempre più sfacciatamente omotransfobica, arrivando persino a modificare la Costituzione per cancellare di fatto le famiglie arcobaleno.