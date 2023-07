Ungheria, il governo multa le librerie che hanno esposto Heartstopper: “Raffigura l’omosessualità”

0:00 Ascolta l'articolo

Una catena di librerie ungherese è stata multata per non aver nascosto copie della graphic novel di Alice Oseman Heartstopper, adattata da Netflix con una 2a stagione tra poche settimane in streaming.

Lira Konyv è la seconda catena di librerie in Ungheria ed è stata multata di 12 milioni di fiorini – pari a £ 27.500 o a 35.930 dollari – per aver esposto la graphic novel sui propri scaffali senza confezione sigillata. Nel 2021, infatti, il parlamento ungherese ha approvato un disegno di legge che vieta la condivisione di contenuti LGBTQ+ a tutela dei minori. La legge stabilisce che le librerie devono esporre i libri per bambini che parlano di omosessualità in “confezioni chiuse“, incartate, senza che si vedano copertina e sinossi eventuale.

Un portavoce dell’ufficio di Budapest che ha amesso al sanzione ha specificato: “L’indagine ha rilevato che i libri in questione raffiguravano l’omosessualità, ma sono stati comunque inseriti nella categoria dei libri per bambini e della letteratura per ragazzi e non sono stati distribuiti in confezioni chiuse”.

L’ufficio ha aggiunto che “prenderà sempre provvedimenti severi contro le società che non rispettano la legge”.

Questa non è la prima volta che il governo ungherese multa le librerie per contenuti LGBTQ+. Nel luglio 2021, le autorità avevano multato il distributore di What a Family, una traduzione ungherese combinata dei libri Early One Morning e Bedtime, Not Playtime! dell’autore americano Lawrence Schimel, con protagonista una famiglia arcobaleno.

La terrificante e censorea legge ungherese è un copia/incolla della tristemente celebre legge russa contro la propaganda gay, lo scorso anno ulteriormente ampliata da Vladimir Putin, tanto da vietare di fatto l’omosessualità. Ma l’Ungheria di Victor Orban, lo ricordiamo, è Paese UE e ha come stretti alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che non a caso non hanno votato contro la contestatissima legge.

Il quinto atteso volume di Heartstopper, in Italia edita da Mondadori, uscirà il 9 novembre 2023 nel Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Il sesto volume, invece, sarà l’ultimo, come annunciato dalla sua autrice Alice Oseman.

