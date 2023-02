Zoe Terakes primə attricə trans Marvel: “I giovani trans* devono sapere che possono avere anche i superpoteri”

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

L’anno scorso Zoe Terakes, 22 anni, è diventatə lə primə attricə trans e non binariə della Marvel, essendo entratə nel cast della serie Disney+ Ironheart. Se i dettagli sul suo personaggi rimangono ancora oggi taciuti, Terakes, intervistatə da Collider, si è dettə “profondamente gratə” per la rappresentazione trans finalmente diventata reale.

“Penso che come persona trans, crescendo non sono riuscitə a vedermi da nessuna parte, quindi non sapevo davvero di esistere. E soprattutto non in una serie o film di supereroi “.

Terakes si è dettə commossə per il fatto fatto che i bambini trans potranno guardare la serie e sapere che “esistono, che possono avere dei superpoteri, e che apparteniamo anche a quel mondo”. “Non apparteniamo solo a traumatiche storie ai margini. Siamo anche lì, con i grandi”.

Ironheart ruoterà attorno a Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il proprio segno nel mondo. Il suo approccio unico alla costruzione di armature di ferro è al tempo stesso brillante e imperfetto, e Ironheart andrà ad approfondire le dinamiche della tecnologia rispetto alla magia. Prodotta da Ryan Coogler, la serie sarà ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever.

Da anni Disney Marvel lavora attivamente per aumentare l’inclusione e la rappresentazione LGBTQI+. Eternals ha visto il primo supereroe apertamente gay dell’MCU, Phastos, con tanto di marito e figlio. La bisessuale Valkyrie di Tessa Thompson ha preso forma in Thor: Love and Thunder, con Loki apertamente bisessuale nella serie omonima. Dr. Strange and the Multiverse of Madness ha invece introdotto America Chavez (Xochitl Gomez), che se nei fumetti è lesbica sul grande schermo si è limitata ad indossare una spilletta rainbow, mentre in Black Panther: Wakanda Forever Aneka (Michaela Coel) ha baciato Ayo (Florence Kasumba), in un rapidissimo momento a fine pellicola.

Ms. Marvel su Disney+, da non dimenticare, ha dato vita al primo supereroe musulmano della Marvel, interpretato da Iman Vellani.

© Riproduzione Riservata