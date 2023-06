“I nostri diritti siano posti sullo stesso piano” sabato 17 Giugno il Bergamo Pride – Intervista

BERGAMO – Durante l’intera stagione estiva, oltre cinquanta parate sono state meticolosamente pianificate per commemorare il Pride Month in Italia. Grandi e piccoli eventi che, uno a uno, contribuiscono a unire e a dare visibilità alla comunità LGBTQIA+ nostrana. Di seguito, puoi consultare il calendario completo delle manifestazioni che avranno luogo.

Quest’anno, abbiamo deciso di dare voce alle comunità queer presenti nel nostro territorio a livello locale, evidenziando il ruolo cruciale delle associazioni e dei comitati organizzatori provinciali nel dimostrare come la comunità queer sia individuabile in qualsiasi realtà, e offrire a tutt* una rete di supporto completa a cui affidarsi.

Attraverso una conversazione aperta e diretta con diverse realtà locali – tra cui Piacenza, Novara, Pavia, Lecco, Cuneo, Pordenone, Foggia, Liguria, Bari e Varese -, abbiamo cercato di cogliere le esperienze uniche di coloro che organizzano e partecipano ai Pride su territori diversi, evidenziando le lotte, i progressi e le prospettive di ciascuna comunità.

Sabato 17 giugno toccherà anche al Bergamo Pride; il tema di quest’anno ruota attorno a tre pilastri fondamentali: la tutela giuridica dei diritti delle persone LGBTQIA+, la salute e il benessere, e l’educazione inclusiva.

Lo slogan scelto, “Bergamo capitale della cultura Queer”, è un riferimento all’elezione di Bergamo come capitale italiana della Cultura, insieme a Brescia. Una dimostrazione di come la cultura queer possa arricchire e contribuire alla ricchezza e alla diversità di una città.

Abbiamo parlato con l* ragazz* del comitato organizzatore, chiedendo loro di parlarci un po’ del contesto in cui il Bergamo Pride avrà luogo, e di svelarci tutti i dettagli sulla parata e sul percorso che ha portato al lancio di questo evento imperdibile per la comunità queer della provincia bergamasca.

Il Comune di Bergamo, come ogni anno, ha deliberato di concedere il patrocinio a Bergamo Pride. Quest’anno abbiamo deciso di richiedere il patrocinio non solo al Comune di Bergamo, ma anche a tutte le sue province, poiché riteniamo fondamentale far sentire la nostra presenza anche al di fuori della città.

Il corteo partirà alle ore 14.00 in Piazzale Marconi, accanto alla Stazione di Bergamo, e si concluderà alle ore 17.00 in Piazza Matteotti, proprio davanti alla sede del Comune. La parata passerà, dunque, nelle vie principali di Bergamo.

Da qualche anno ormai ci stiamo impegnando per rendere il corteo accessibile a tuttə, per questo motivo, dall’anno scorso, abbiamo deciso di creare la zona bianca, una zona di decompressione che si muove all’interno del corteo, delimitata da delle lenzuola bianche, a cui potrà avere accesso chiunque lo desideri.

Questa zona è stata pensata per persone in sedia a rotelle, ma anche per famiglie con passeggini, per persone neurodivergenti che potrebbero non stare bene in mezzo a troppi stimoli e per chiunque altro ne necessiti.

Inoltre, il nostro staff sarà fornito di tappi per le orecchie, assorbenti e tamponi, da distribuire in caso di bisogno. Anche per il lato social abbiamo cercato di utilizzare una comunicazione che sia inclusiva per persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e sul nostro sito web abbiamo utilizzato alcune immagini con comunicazione aumentativa per le informazioni di maggior rilevanza. A partire da quest’anno abbiamo attivato un numero di assistenza per chi avesse bisogno di assistenza o si trovasse in una situazione di emergenza durante il corteo. Il numero sarà

direttamente collegato ad una persona del nostro staff e sarà attivo da dieci giorni prima fino al giorno stesso del Pride, che sarà sabato 17 Giugno!