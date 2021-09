Berlusconi: “Morisi aveva solo il difetto di essere gay”

< 1 minuto di lettura

Da ieri 85enne, Silvio Berlusconi ha affrontato il ‘caso Luca Morisi‘ dalle pagine de La Stampa. Il festino a base di coca ed escort dell’ex spin doctor della Lega è diventato un caso politico, travolgendo Matteo Salvini e la ‘Bestia’ social del partito. Ma il leader di Forza Italia, entrando sul merito, ha provato a sgonfiarlo a modo suo.

“Questa vicenda è un danno per Salvini e per la Lega. Quando c’è di mezzo la droga, poi, ci si fa sempre del male. Il caso politico non esiste. Stiamo sempre a parlare di lesbiche e gay. In fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere gay”. Testuale.

L’ex presidente del consiglio, che a quanto pare sognerebbe il Quirinale nel 2022, si è poi sperticato in complimenti nei confronti di Vladimir Putin. “Le confesso una cosa. Poco fa mi ha telefonato l’amico Putin per farmi gli auguri, e gli ho detto esattamente questo: Vladi, non te lo dico per piaggeria, perché mi conosci e sai che sono sempre sincero, ma ormai nel mondo l’unico vero grande leader rimasto sei solo tu. Si è fatto una risata, ma la mia non è una battuta, è la semplice verità“. Se infine Mario Draghi dovesse diventare presidente della Repubblica, a chi sarà affidato il nuovo governo? “A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo“, ha concluso Berlusconi, esplicitando la propria opinione nei confronti dei propri alleati.

Nel frattempo il ‘caso Luca Morisi’ continua a far parlare di sè, con l’escort 20enne di nazionalità romena che ha chiamato i carabinieri dopo 12 ore passate nel cascinale che ha raccontato la sua versione dei fatti.