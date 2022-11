Billy Porter avrà una stella sulla Hollywood Walk of Fame

2 min. di lettura

Il 1° dicembre sarà un giorno indimenticabile per Billy Porter, che avrà ufficialmente la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Non è ancora chiaro se la data sia una coincidenza o meno, perché il 1° dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata contro l’AIDS. Porter ha rivelato proprio un anno fa di convivere con l’hiv da circa 15 anni. Da allora è diventato ancor più attivista, sempre in prima fila per abbattere lo stigma.

La cerimonia si svolgerà al 6201 di Hollywood Boulevard a Hollywood, in California, e sarà trasmessa in diretta online su WalkOfFame.com. La stella di Porter, 53 anni, era stata annunciata addirittura nel 2019, insieme a una manciata di altre celebrità, e sarà la 2.741esima. Di solito ci sono poi due anni per organizzare la cerimonia. Si presume che la pandemia da Covid-19 abbia rallentato il tutto.

“Siamo entusiasti di onorare il pluripremiato attore Billy Porter con una stella sulla Hollywood Walk of Fame“, ha dichiarato la produttrice della Walk of Fame Ana Martinez in un comunicato stampa. “Non vedo l’ora di vedere cosa indosserà nella sua giornata speciale“. I red carpet dell’attore sono infatti diventati una sorta di show nello show.

Porter è un attore, cantante, regista, compositore e drammaturgo vincitore di Emmy, Tony e Grammy Award, nonché nominato ai Golden Globe. Originario di Pittsburgh, Pennsylvania, è esploso alla soglia dei 50 anni grazie a Ryan Murphy, che l’ha voluto nei panni di Pray Tell in Pose. Dopo decenni di Broadway, Billy è diventata una star di Hollywood. Lo scorso anno l’abbiamo visto nei panni della Fata Madrina di Cenerentola, per Prime Video, per poi dirigere Anything’s Possible mentre a breve sarà l’ex marito di Luke Evans nel dramma Our Son, sorta di Kramer contro Kramer gay.

