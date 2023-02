Billy Porter festeggia suo marito Adam: “Sei la mia roccia e la mia luce, ti amo”

0:00 Ascolta l'articolo

Billy Porter, fino ad oggi vincitore di un Emmy Award, di un Tony Award e di un Grammy Award, ha festeggiato sui social il compleanno dell’amatissimo marito Adam Porter Smith, sposato nel 2017.

Un messaggio, quello pubblicato su Instagram dal divo di Pose, che ha fatto incetta di like e commenti.

“Buon compleanno al mio bellissimo marito“, ha scritto Billy a corredo di una serie di foto di coppia. “Sono così grato di averti al mio fianco nel nostro viaggio insieme. Sei la mia roccia e la mia luce. Sono così orgoglioso di te e adoro osservare il modo in cui funziona la tua mente e la tua dedizione nel perseguire i tuoi sogni. Sei un amico fidato e un confidente per tanti, un fratello e uno zio affettuoso e un favoloso papà-cane per la nostra piccola Lola. Siamo così fortunati ad averti. Ti amo”.

Billy e Adam si sono conosciuti ad una cena tra amici nel 2009, dopo che Smith si era appena trasferito da Los Angeles a New York. Si sono frequentati per circa un anno, prima di decidere di prendere strade separate. Poi nel 2015 si sono ritrovati e hanno deciso di riprovarci. Facendo centro.

“Nel corso degli anni, il mio amore per lui è montato dentro di me, l’ho capito e ho fatto i conti con questo“, ha confessato Smith a People. “Sapevo che se volevo cambiare qualcosa spettava a me, dovevo essere il primo ad affrontare l’argomento“.

La coppia ha deciso di tornare insieme il giorno del 46esimo compleanno di Porter, durante una cena al termine di Hamilton. Si sono sposati il 14 gennaio 2017, ovvero prima che Donald Trump giurasse come presidente degli Stati Uniti d’America. Temevano che potesse cancellare il matrimonio egualitario.

Smith ha studiato recitazione presso il California Institute of the Arts. Si è laureato nel 2003 ma non ha praticamente mai fatto l’attore, trovandosi quasi da subito nel magico mondo della vendita al dettaglio degli occhiali di lusso. Nel 2021 ha lanciato il suo marchio di costumi da bagno, The Smith Society. Porter è da pochi giorni tornato nei cinema d’America grazie a 80 for Brady, dopo aver esordito alla regia con la pellicola Prime Video Tutto è Possibile.

