Bridivi di Mahmood e Blanco nella Top20 Global di Billboard

2 minuti di lettura

A due settimane dal trionfo al Festival di Sanremo, prosegue il boom di “Brividi” firmato Mahmood e Blanco. Dopo aver esordito nella Global Chart di Billboard alla 141esima posizione, “Brividi” è infatti balzato alla numero 15, facendo addirittura meglio dei Maneskin, che un anno fa scalarono la medesima classifica con “Zitti e buoni”, arrivando fino alla 26esima posizione. La Billboard Global Excl. U.S non è altro che la classifica relativa ai brani di maggiore successo sulle piattaforme streaming di oltre 200 paesi, Stati Uniti d’America esclusi.

Non a caso altri brani dal Festival di Sanremo sono presenti. Se Irama è alla 118esima posizione con Ovunque Sei, La Rappresentante di Lista è alla 158 con Ciao Ciao. Ma “Brividi” è entrata anche nella Top50 Worldwide Spotify della settimana, con oltre 10 milioni di streams, mentre da quasi 3 settimane domina la classifica italiana. Per la seconda settimana consecutiva, inoltre, la canzone ha mantenuto la vetta dei brani più passati dalle radio d’Italia, davanti Ciao Ciao e O Forse sei Tu di Elisa.

Il video ufficiale di Brividi, nel frattempo, ha raggiunto le 27.485.058 visualizzazioni. In meno di 15 giorni la canzone ha conquistato il disco di platino, facendo il record assoluto di copie vendute di un singolo nelle prime due settimane di rilevazione. Record che si aggiunge ai 3.384.192 streams Spotify nelle prime 24 ore on line del brano. Numeri mai raggiunti prima in Italia.

Non a caso proprio Brividi degli spremuti Mahmood e Blanco, che nel frattempo continuano a spassarsela su Instagram tra scherzi, battute e bagni per le donne, è la canzone super favorita dell’Eurovision 2022, secondo le prime quote diffuse dai bookmakers internazionali. Non è ancora chiaro se i due la canteranno in italiano o se una parte sarà tradotta in inglese. Nel dubbio, travolgeranno il palco di Torino con un’esibizione altamente spettacolare.

© Riproduzione Riservata