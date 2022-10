Brittney Griner, compleanno in carcere e nuovo messaggio dalla Russia

2 min. di lettura

32 anni compiuti in una prigione russa. Brittney Griner ha festeggiato nel più triste dei modi il suo 32esimo compleanno, con un mesaggio diffuso dai suoi avvocati ai tanti sostenitori che attendono la sua scarcerazione.

“Grazie a tutti per aver lottato così duramente per riportarmi a casa. Tutto il supporto e il vostro amore mi stanno sicuramente aiutando”, si legge nel messaggio di Brittney diffuso dai suoi avvocati, Maria Blagovolina e Alexander Boykov, riusciti ad incontrare la cestista USA nella giornata di martedì. “È stato un giorno difficile per lei”, hanno detto, aggiungendo che la campionessa olimpica è “molto stressata” per la sua imminente udienza d’appello, annunciata per il 25 ottobre.

Griner vorrebbe parlare più con sua moglie Cherelle Griner, essendo riuscita nell’impresa appena due volte in otto mesi, mentre ad oggi non è ancora mai riuscita a comunicare con i suoi genitori e fratelli. L’avvocato ha confessato come Brittney sia pessimista sul buon esito dell’appello.

“Non è molto fiduciosa, il caso è eccessivo anche per gli attuali standard russi, non crediamo ad un imminente rilascio ma ovviamente speriamo per il meglio”, ha detto Boykov a ABC News. Griner è stata arrestata in Russia lo febbraio perchè in possesso di due vaporizzatori con olio di hashish. È stata condannata a nove anni di reclusione. Le principali giocatrici di basket USA, da sempre legate al ricco campionato russo nella ‘pausa’ a stelle e strisce, hanno annunciato che non torneranno a giocare in Russia fino a quando la loro collega non sarà liberata.

Il presidente Biden ha subito parlato di condanna politica e da allora è al lavoro per il rilascio di Griner, ma nulla si muove sul fronte negoziati. D’altronde l’invasione ucraina della Russia, con ferma condanna degli USA, ha riazzerato i rapporti tra le due super potenze, con Brittney costretta a pagare tensioni che nulla hanno a che vedere con la sua vita, da quasi nove mesi semplicemente stravolta.

