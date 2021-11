Bufera sulla messa di ringraziamento per lo stop al DDL Zan. Anche la Curia si dissocia dal prete di San Zenone

2 minuti di lettura

Ha scatenato un putiferio la messa di ringraziamento per lo stop al DDL Zan indetta da don Antonio Ziliotto, parroco di San Zenone degli Ezzelini, poco più di 7 mila abitanti. “Dopo aver individuato il Covid come una sorta di punizione divina per il ddl Zan, ha indetto una messa di ringraziamento a Dio per lo stop in Senato. Ho da sempre rispetto verso la fede di ciascuno e verso le istituzioni cattoliche, con cui dialogo costantemente“, ha duramente commentato Alessandro Zan sui social. “Questo però è uno sfregio e un insulto non solo alle vittime del Covid, ma anche alle tantissime persone cattoliche profondamente convinte della necessità di una legge contro i crimini d’odio: messaggio decisamente più cristiano di un bollettino parrocchiale che distribuisce odiose fake news“.

Sconcerto anche da parte del sindaco Fabio Marin, dichiaratamente omosessuale, mentre dal piccolo paese descrivono il sacerdote vicino alle posizioni No Vax. Dopo 24 ore di polemiche che hanno coinvolto persino la Curia (“Non sembra opportuno un utilizzo strumentale della celebrazione eucaristica relativamente a una questione politica”), don Antonio Ziliotto ha annullato la messa di ringraziamento e fatto un passo indietro. “Non era mia intenzione offendere e discriminare“. Peccato che il danno arrecato a San Zenone degli Ezzelini sia stato enorme, con eco nazionale.

Il sindaco Marin ha sottolineato come “San Zenone non è omofoba, ma aperta al confronto“, per poi ribadire come entrambi vogliano “il bene del paese“. Il primo cittadino non è però riuscito a nascondere lo sconcerto vissuto: “Mi ha fatto molto male, tanto più che con il parroco ho sempre avuto un buon rapporto, ma ci siamo sentiti più volte, ci siamo chiariti e ha annullato la messa”. “Mi piace il dialogo, fra persone si parla e ci si confronta. Personalmente, credo ci siano molte cose per cui pregare, al di là del ddl Zan. E lo dico da uomo di fede. Non credo sia rispettoso ringraziare il Signore perché dei politici hanno affossato una legge utile per tutti, non solo per chi è omosessuale, esultando in maniera offensiva nei confronti di tutti i credenti. Non penso che il Signore agisca in questo modo, né penso che sia stato un intervento divino a bocciare il ddl”.