Due calciatori gay della Serie A inglese sarebbero una coppia. “Giocano nella stessa squadra”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Due calciatori della Premier League, serie A inglese, sarebbero una coppia e giocherebbero nella stessa squadra. A darne notizia il The Sun.

Secondo il tabloid, i due calciatori avrebbero fatto coming out con i compagni di squadra e nulla sarebbe cambiato all’interno dello spogliatoio, ma avrebbero paura ad uscire allo scoperto pubblicamente, per le eventuali reazioni dei tifosi e l’interesse morboso della stampa. I due giocatori avrebbero iniziato a frequentarsi quest’anno.

“Non hanno visto la necessità di nascondersi ai loro compagni di squadra, e perché avrebbero dovuto?”, ha precisato una fonte al giornale. Secondo la gola profonda, nessuno all’interno del club, tra allenatore, magazzinieri e dirigenti, si sarebbe mostrato “infastidito”. “Sebbene nessuno dei due si vergogni”, ad oggi hanno deciso di non fare coming out. Ma “potrebbe succedere in futuro”, ha aggiunto. “Durante la stagione hanno voluto concentrarsi sul calcio. Anche se fare una dichiarazione sarebbe positivo, potrebbe distogliere la loro attenzione dal campo”.

Lo scorso ottobre, l’ex calciatore Gary Lineker ha rivelato di conoscere due giocatori gay della Premier League. Il 61enne ha sottolineato come sarebbe “fantastico” se i due decidessero di fare coming out proprio durante la coppa del mondo che domenica prossima prenderà vita nell’omotransfobico Qatar.

Anche Rio Ferdinand, ex stella del Manchester United, ha recentemente parlato di omosessualità nel calcio, rimarcando ad Attitude come la “caccia alle streghe” nei confronti dei calciatori gay in Premier potrebbe aver dissuaso i giocatori dal fare coming out.

La Coppa del Mondo si svolgerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, con tutte le partite in diretta Rai. Una decina di capitani indosserà delle fasce rainbow per dire basta all’omotransfobia, mentre Pantone ha ideato una bandiera bianca con i codici dei colori per aggirare il divieto qatariota alle bandiere arcobaleno.

© Riproduzione Riservata